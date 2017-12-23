«Я уверен, что Рубен Садоян станет эффективным послом»: Армен Ашотян – о новом после в Грузии

Вчера 22 декабря во время итоговой пресс-конференции председателя постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении Армена Ашотяна в пресс-центре «Спутник Армения» Aravot.am попросил его высказать мнение о работе недавно назначенного посла Армении в Грузии Рубена Садояна, и почему в столь важную для нас соседнюю страну послом назначается пассивно работавший депутат, в состоянии ли он выполнять нормально свою работу?

Армен Ашотян ответил, что пресса любит стравливать разных политиков, депутатов и послов. «Если в какую-либо страну послом отправляется бывший депутат, это не означает, что эта страна менее важна, чем страна, куда, например, направляется бывший министр иностранных дел. Я думаю, что такие восприятия не объективны. Послы должны оказывать эффект не только своим политическим имидж, но и быть эффективными в своей политической деятельности. Я уверен, что Рубен Садоян станет эффективным послом. Если взглянуть на его активность в последнее время, то он прилагает все усилия, мобилизуя армянскую общину в Грузии, а с одной стороны, строя правильную систему связей и отношений с властями Грузии».

Он также сказал, что ожидается визит президента Армении в Грузию. «Очевидно, что эти усилия будут непрерывными, и посол конкретно выполняет свою важную функцию и миссию. Давайте будем судить о дереве по его плодам».