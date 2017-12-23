Эдвард Налбандян в Париже встретился с главой МВД Франции: видео

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян, находящийся в Париже с визитом, встретился с государственным министром, министром внутренних дел Франции Жераром Колоном.

Эдвард Налбандян отметил, что рад встретить старого друга Армении, который внес большой вклад в развитие и расширение двусторонних отношений, в том числе в межпарламентской и децентрализованной сферах.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня армяно-французских отношений.

Собеседники коснулись подписанного между Арменией и Европейским союзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В этом контексте была затронута возможность начала диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Министр Налбандян отметил, что в вышеупомянутом вопросе Армения рассчитывает на ценную поддержку дружественной Франции. Министр иностранных дел Армении добавил, что Франция является первой страной в ЕС, с которой Армения начала процесс упрощения визового режима в 2008 году.

На встрече стороны выразили удовлетворение по поводу успешной реализации на протяжении последних четырех лет соглашений между Арменией и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран.

Пресс-служба МИД Армении