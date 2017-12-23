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17:02 | Декабрь 23 2017

Прорыв: заявление премьер-министра Грузии вызвало большой шум в Грузии и Азербайджане – «Жаманак»

Прорыв: заявление премьер-министра Грузии вызвало большой шум в Грузии и Азербайджане – «Жаманак»

Вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили вызвало большой шум в Грузии и Азербайджане. Квирикашвили заявил, что в случае форс-мажорных обстоятельств Армения может воспользоваться транспортными коридорами Южной Осетии и Абхазии.

Контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, соединяющий Армению с Россией, часто закрыт из-за погодных условий, когда дорога, ведущая к контрольно-пропускному пункту, закрывается в зимние месяцы из-за снежных лавин, а весной и даже летом из-за камнепада и наводнений.

Если это заявление начнет осуществляться, и Армения сможет связаться с Россией через Рокский тоннель и абхазскую железную дорогу, то экономическую блокаду Армении, осуществляемую Азербайджаном уже 25 лет, можно будет считать ликвидированной.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»

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Рубрики: Пресса

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