Прорыв: заявление премьер-министра Грузии вызвало большой шум в Грузии и Азербайджане – «Жаманак»

Вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили вызвало большой шум в Грузии и Азербайджане. Квирикашвили заявил, что в случае форс-мажорных обстоятельств Армения может воспользоваться транспортными коридорами Южной Осетии и Абхазии.

Контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, соединяющий Армению с Россией, часто закрыт из-за погодных условий, когда дорога, ведущая к контрольно-пропускному пункту, закрывается в зимние месяцы из-за снежных лавин, а весной и даже летом из-за камнепада и наводнений.

Если это заявление начнет осуществляться, и Армения сможет связаться с Россией через Рокский тоннель и абхазскую железную дорогу, то экономическую блокаду Армении, осуществляемую Азербайджаном уже 25 лет, можно будет считать ликвидированной.