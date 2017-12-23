Серж Саргсян: независимый и беспристрастный журналист должен быть всевидящим оком нашего общества

По случаю праздников Нового года и Святого Рождества Президент Серж Саргсян 22 декабря пригласил на прием в резиденции Президента представителей средств массовой информации.

Серж Саргсян в связи с наступающими праздниками поздравил и пожелал всего доброго представителям СМИ, членам их семей, всем коллегам и родным. В своём поздравительном слове Президент коснулся важнейших внутренних и внешний политических, экономических и культурных событий Армении и их освещения в СМИ. Президент Республики говорил также о роли «четвёртой власти» в условиях парламентской республики, которая формируется в результате реформированной Конституции, представил свои ожидания от СМИ в плане освящения ряда предстоящих важнейших общегосударственных мероприятий.

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Речь Президента Сержа Саргсяна на приеме для представителей СМИ по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества

Дорогие друзья,

С радостью приветствую всех вас на улице Баграмяна 26, на этом уже ставшем традиционным праздничном приёме. Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Святого Рождества.

За годы независимости наше информационное поле прошло через революционные изменения. В предстоящие два с половиной десятилетия мы сумели сформировать динамичное общество, общественные структуры и своеобразную свободную журналистику. У меня нет никаких сомнений, что на пути построения зрелой и состоятельной демократической системы независимый и беспристрастный журналист должен быть всевидящим оком нашего общества. Прошедший год был полон важнейшими внутренними и внешними политическими, экономическими и культурными событиями, которые были в центре ваших прожекторов. Вы их всесторонне освещали и доводили необходимую информацию до внимания общества, политических партий и властей.

Важным общегосударственным событием 2017 года, конечно, были состоявшиеся 2 апреля выборы в Национальное Собрание. Сейчас, оглядываясь назад, можем уверенно констатировать, что эти выборы прошли в атмосфере конструктивности и согласия. Выборы удостоились положительных оценок нашего общества и международных специализированных наблюдательских организаций, в справедливой борьбе очертив нашу политическую ситуацию на предстоящие пять лет.

В деле достижения этого результата велик также вклад информационного поля Армении. Это признано международными наблюдательскими организациями, и я благодарен за проделанную вами работу.

Несомненно, были также трудности, шероховатости, недопонимание. Ни в одной стране мира не существует благостного избирательного процесса, поскольку в предвыборной борьбе накаляются страсти, напрягаются нервы. Поистине, наверное, самая трудная вещь — проиграть: не все способны с этим смириться.

Уважаемые журналисты,

Я глубоко уверен, что не существует непреодолимых проблем. Считаю важной искреннюю готовность всех сторон и акторов открыто обсуждать имеющиеся проблемы, чтобы находить их решение. Это своеобразный экзамен на зрелость, который, я уверен, наше общество с честью сдаёт. Уверен, что в условиях формируемой в соответствии с реформированной Конституцией парламентской республики ваша власть в нашей жизни будет иметь намного более обширную роль, и вы готовы её принять.

В прошлом году вы активно осветили работы 6-ого Всеармянского форума Армения-Диаспора. Тем самым создалась возможность виртуального участия на форуме десяти миллионов армян. Обсуждая роль и значение средств массовой информации, мы должны постоянно помнить, что ещё семь миллионов армян живёт вне матери-Армении.

Призываю вас в предстоящие годы активизировать связи со средствами массовой информации, действующими в общинах диаспоры. В ходе разработки и реализации моего видения, связанного с тем, что к 2040 году Армения будет четырёхмиллионной, и других планов на будущее, конечно, ожидаю вашей более активной вовлечённости.

Хотел бы также, чтобы такие темы, как участие Армении в интеграционных процессах, работа органов местного самоуправления, процесс укрупнения общин или их экономическое оживление удостаивались большего внимания и глубоких оценок с вашей стороны. Этот список, несомненно, неполон. Я действительно был бы рад, если вы обогатите его темами, оставшимися вне моего внимания.

Дорогие друзья,

Мы прощаемся с 2017 годом. Вновь поздравляю вас, всех ваших коллег, родных и близких. Хочу, чтобы в ходе праздников Нового года и Святого Рождества вы хорошо отдохнули, порадовались, тем самым доставив удовольствие вашим родным и близким. Пусть в наступающем 2018 году успех, радость и мир будут постоянно сопровождать вас и ваши семьи. Чем больше мы сами с собой будем в мире, поверьте, тем выше будет коэффициент полезного действия нашей работы.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении