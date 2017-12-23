Через Сирию прошли 48 тысяч российских военных: МО РФ

Через Сирию прошли 48 тысяч военнослужащих российской армии. Об этом в пятницу на заседании итоговой коллегии российского военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Европейская правда со ссылкой на российское агентство «Интерфакс«.

Авиация Воздушно-космических сил России за два года осуществила 34 тысяч боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности — «Калибр», «Ха101», «Искандер», «Точка У», «Ха55» и другие.

Он сообщил, что в ходе спецоперации в Сирии было уничтожено более 60 тысяч боевиков. Из них 2,8 тысяч — выходцы из России.

По словам Шойгу, в результате операции было уничтожено 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Кроме того, Шойгу отчитался, что Россия вывела свои войска из Сирии в соответствии с приказом, который президент РФ Владимир Путин отдал в начале декабря.

Решение о выводе большей части российской группировки приняли в Кремле еще в 2016 году. При этом Россия заявила, что продолжит поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, а также будет тренировать сирийских военных.

Российская авиабаза «Хмеймим» продолжит работу, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.