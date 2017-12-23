«Какօе-либо словօ турецкого министра, и даже знаки препинания – не были включены в армяно-турецкие протоколы»

После вчерашнего заседания Исполнительного органа РПА, завершившегося поздно вечером, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов затронул тему армяно-турецких протоколов.

В частности, Шармазанова попросили прокомментировать отклики из Турции, последовавшие за недавним заявлением армянского руководства, что весной армяно-турецкие протоколы будут считаться аннулированными, в которых турецкие госчиновники указывали, что они готовы ратифицировать их, выдвигая при этом предусловие о возвращении территорий. Шармазанов назвал как минимум странным заявление министра иностранных дел Турции и неприемлемым не только для армянской стороны, но и для всех посредников.

«Цюрихские протоколы 2009 года не имеют никаких предварительных условий. То, что говорит министр иностранных дел Турции, какие-либо слова из его сказанного, и даже знаки препинания, в армяно-турецкие протоколы включены не были. В основе этих протоколов лежит установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. И разговор о каких-то предварительных условиях, это всего лишь искажение реалий, и Турция пытается таким образом скинуть с себя ответственность», – отметил он.

По словам Шармазанова, политическое руководство Турции в течение этих лет проводит такую политику, которая не исходит из региональной безопасности и мира: «В свое время Давутоглу провозгласил – ноль проблем со своими соседями. Сегодня Турция имеет не ноль проблем с соседями, а довела почти до нуля число своих соседей, с которыми у нее нет проблем».

Шармазанов отметил, что Армения отвергает любые предварительные условия и попытки связать армяно-турецкие отношения и протоколы с Нагорно-Карабахским урегулированием: «Это даже странно, как если бы мы, например, связывали армяно-турецкие отношения с деоккупацией Кипра или турецко-американскими, турецко-российскими, или турецко-израильскими проблемами».

Отвечая на вопрос одного из журналистов по поводу заявление депутата турецкого парламента Гаро Пайлана, что из Турции пытаются организовать убийство известных армян, проживающих в Европе, Шармазанов сказал: «То, что произошло в турецком парламенте, это также отражает то, что турецкое политическое руководство, турецкие парламентарии ничему, – как говорили о Бурбонах после реставрации на французском престоле, – так и не научились, но и ничего не забыли. Если сто лет назад они камнями забили до смерти депутата османского парламента Григора Зограба, то и сегодня они также используют насилие в парламенте в отношении национальных и религиозных меньшинств.