Пол Гобл: «Запад заинтересован в углублении отношений с Арменией» – «168 жам»

«Те страны, которые не нарушают американские интересы, более того, могут иметь общие интересы с Соединенными Штатами, продолжат сохранять хорошие отношения с США. Проблемы Армении понятны, но, как мы видим, Соединенные Штаты предпочитают иметь дело и решать проблемы на уровне сверхдержав, нынешняя администрация позиционирует себя как сила, сдерживающая в мире глобальные вызовы.

Именно с этим связано то, что меньше внимания уделяется Нагорно-Карабахскому конфликту, Южному Кавказу, и здесь ключевое направление не изменится, США продолжат свою политику, как и прежде. Но любая страна, имеющая сегодня отношения с Россией, должна анализировать каждый свой шаг и политику, поскольку Россия в настоящее время является враждебной страной для Соединенных Штатов. Это для Армении ничего не значит. Этот вопрос следует рассматривать в другой плоскости – Армения проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Иерусалиму», – об этом сказал бывший американский дипломат Пол Гобл, комментируя основные направления новой стратегии национальной безопасности США.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»