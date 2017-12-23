Руководствоваться собственной повесткой

Вчера ко мне подошел один из моих коллег, работу которого я очень уважаю. Он сказал, что читает мои статьи и порой пишет отзывы на них, но предположил, что я эти отзывы не читаю. Я ответил, что читаю, так как, независимо от того, согласен он со мной, или нет, в его записях не содержится яд, нет желания кому то причинить боль и этим самоутвердиться. Мой многолетний опыт редактора позволяет мне с первых же предложений понять побудительные причины автора записи, и соответственно – читать или не читать его написанное. Так как на сайте Aravot.am и в Фейсбук большая часть авторов комментариев это одни и те же люди, моя работа в значительной мере облегчается – натолкнувшись на определенные имена и псевдонимы, я их записи действительно не читаю.

Таким же образом я поступаю, когда комментарий начинается с какой-нибудь «громящей» формулировки. Мой «интернет»-опыт пережил три этапа: первый – прочесть комментарии и ответить, что является тяжелым и изнуряющим делом; второй – прочесть и не ответить: это 50-процентная экономия нервов; третий – не читать.

Вообще, мне кажется, что люди много времени тратят на то, чтобы убеждать в чем-то друг друга, оправдываться, выискивать «убийственные», «растаптывающие» аргументы и в спорах оказываться во всем правым. Это совершенно бессмысленное занятие и мне немного напоминает наш спор с азербайджанцами, который в интернете периодически сопровождается бранью: «мы самая древняя нация, нет – мы самые древние», «толма – наше национальное блюдо, нет, наше национальное». Вы когда-нибудь встречали азербайджанца, который после этого спора изменил бы свое мнение и сказал: «ладно, убедили, толма ваша». Я, честно говоря, не встречал, и после прочтения этих споров (раньше, когда читал), ничего не помнил, кроме оскорблений. Не будет ли правильней вместо траты времени на эти споры усиливать собственное государство, армию, чтобы во время следующего нападения противника нанести сильный ответный удар.

Точно такая же логика применима и при «внутренних спорах». Вместо того, чтобы искать недостатки «противника» не разумнее ли было бы использовать это же время на исправление недостатков, стать более сильным, уверенным в себе и идти вперед с собственной повесткой, добиваться осуществления собственных целей. Остальные же пусть руководствуются своими повестками и пытаются достичь своих целей. А кто хорош, кто – плох, это, в конце концов, весьма относительно.

… Мексиканский писатель Мигель Руис писал, что самые плохие роли, которые может взять на себя человек, это роли Судьи и Жертвы.