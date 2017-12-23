НАТО высоко оценивает то, что сделала Армения, но в то же время ждет

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«От Еревана зависит, насколько быстро и интенсивно будут развиваться отношения Армении с НАТО»

Является положительным тот факт, что Армения, являющаяся членом ОДКБ, в течение 25 лет строит и все еще имеет возможности развивать отношения с НАТО. Сегодня, когда после подписания соглашения Армения-ЕС региональная значимость Армении выросла, наша страна получила больше возможностей для того, чтобы предпринять решительные шаги по укреплению своего влияния. Речь идет не только о необходимости осуществления политических, экономических реформ, но и об укреплении Армении и Арцаха – с точки зрения безопасности.

Официальный Ереван уже говорит о том, что в скором времени станут заметны результаты военно-технического сотрудничества, и это сотрудничество не будет ограничиваться покупкой оружия, оно будет включать в себя различные компоненты. Ближайшие месяцы и годы будут иметь решающее значение для Армении, и как Армения, так и Арцах могут выиграть в случае конструктивной и уверенной политики. Для этого есть предпосылки, необходимо лишь воспользоваться этими возможностями.

В рамках «недели НАТО» Армению посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, в Ереване она констатировала, что за последние 25 лет НАТО и Армении удалось «выстроить прекрасное сотрудничество». 18 декабря Роуз Геттемюллер принял Серж Саргсян, президент Армении с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается в нормальном режиме. Роуз Геттемюллер поблагодарила власти Армении за решительное содействие и активное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. Она положительно отозвалась о процессе реализации Программы действий индивидуального партнерства, отметив, что успешно были реализованы четыре программы и уже утверждена пятая — на 2017-2019 гг.

В ходе встречи с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном Роуз Геттемюллер высоко оценила участие армянских миротворческих войск в операциях НАТО в Афганистане и Косово, придала большое значение совместным усилиям по развитию потенциала, улучшению взаимного партнерства, а также сотрудничеству по военному образованию и другим направлениям. «Стороны обменялись мнениями вокруг процесса реализации Плана действий индивидуального партнерства, а также других программ. Министр обороны представил гостье обусловленные конституционными изменениями реформы оборонного законодательства, направленные на совершенствование военной службы новые инициативы, модернизацию оборонного образования, совершенствование системы гражданского и общественного контроля Вооруженных сил, а также перспективы сотрудничества»,- отмечалось в сообщении минобороны РА.

На брифинге по итогам встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, в частности, отметил: «В ходе встречи с заместителем генсека НАТО была подчеркнута важность политического диалога на высоком уровне, контактов. С удовлетворением отметили начало реализации пятой по счету Программы действий индивидуального партнерства, была подчеркнута важность практической реализации Фонда доверия НАТО в Армении. Армения продолжает вносить важный вклад в миротворческую деятельность, превращаясь из потребителя в поставщика мира и безопасности. Наша страна, сама имея серьезные проблемы в сфере безопасности, тем не менее, вносит вклад в дело сохранения мира и безопасности в мире». Официальный Ереван подчеркнул также важность содействия НАТО усилиям и подходам сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

После визита в Ереван и проведенных с руководством РА переговоров заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что от решения Еревана зависит, насколько быстро и интенсивно будут развиваться отношения Армении с НАТО. В беседе с «Азатутюн» Роуз Геттемюллер подчеркнула: она не заметила, что Россия пытается оказать давление на Армению с тем, чтобы Ереван отказался от развития отношений с Североатлантическим альянсом: «Я считаю, что у нас хороший, соответствующий уровень сотрудничества. Наше сотрудничество отражает то, в чем Ереван заинтересован и что воплощает в жизнь. В настоящее время Армения имеет очень серьезные цели — реформировать все правительство. Армения движется к парламентской системе, при которой парламент будет контролировать, к примеру, вооруженные силы. Есть определенные сферы, в которых НАТО может оказать экспертное содействие Армении, мы рассматриваем наши отношения как хорошие отношения, потому что мы можем совместно работать в направлении приоритетов, установленных Ереваном. Однако я хочу подчеркнуть, что скорость и интенсивность развития отношений с НАТО полностью зависят от решения Еревана», — сказала замгенсека НАТО.

Геттемюллер отметила, что ее впечатлило то, что за предыдущие годы сделала Армения в плане сотрудничества с НАТО, учитывая то, что Ереван взял на себя обязательство направить дополнительные подразделения для участия в миссии НАТО «Решающее содействие» в Афганистане, а также в миссии KFOR в Косово. «И этих сил Армении больше, чем сил любой другой страны-члена ОДКБ. Важно оценить и подчеркнуть то, что Армения уже сделала»,- отметила она.

Роуз Геттемюллер также затронула Нагорно-Карабахский конфликт, представив позицию Североатлантического альянса: проблема должна быть разрешена мирным путем. «Позиция НАТО по нагорно-карабахскому конфликту заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован с помощью дипломатии, мирным путем. НАТО считает, что очень важно, чтобы три сопредседателя Минской Группы ОБСЕ тесно сотрудничали. Я была на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и представитель Франции встретились и приняли очень хорошее заявление. Встретились также министры иностранных дел Армении и Азербайджана. В октябре встретились президенты Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что все это создает новую возможность для урегулирования карабахского конфликта. НАТО напрямую не участвует в этой дипломатии, мы поддерживаем дипломатические усилия, (направленные на урегулирование конфликта). В этом смысле наша позиция очень твердая и четкая: мы не хотим видеть возобновление военных действий, это плохо для всех», — сказала заместитель генсека НАТО.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

21.12.2017г