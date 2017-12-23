Блок «Елк» требует извинений у Первого канала Общественного ТВ

Депутат «Елк» Геворг Горгисян, выступая в четверг в парламенте, коснулся реакции днем ранее на голосование в парламенте, и особенно комментариев со стороны Общественного телевидения.

Он указал, что произошедшее было неправильно преподнесено общественности. Сложилось впечатление, что проект «О внесении поправок и дополнений в Судебный кодекс» назвал конституционным законом блок «Елк»: «Господин Грайр Товмасян, хотелось бы от вас услышать какой-либо комментарий, когда вам говорят, что вы неправы». Не то, по словам Горгисяна, пошли разговоры, мол, «Елк» не был в курсе, какой обсуждается закон, «решил, что это конституционный закон, потом оказалось, что не конституционный, потому что министр сказал, а «Елк» поднял на пустом месте шум.

Горгисян требует от «Н1» извиниться перед всеми депутатами «Елк» и у парламента: «Национальное Собрание решило, что это конституционный закон, об этом объявил председатель парламента и провел голосование, это зафиксировало табло и потребовало, чтобы были 63 голоса. Официально требую, чтобы Общественное телевидение принесло извинения и выступило с опровержением по опубликованным материалам на эту тему».

А депутат «Елк» Эдмон Марукян добавил: «Говорят, что «Елк» бойкотировал, потом выяснилось, что это не конституционный закон. Нет, мы не выясняли, какой закон не конституционный, а какой конституционный. Дать объяснения должно Национальное Собрание. Когда министр юстиции говорит, что это не конституционный закон, обществу это подается так, что в этом зале никто ничего не понимает, они не в курсе по какому вопросу голосуют, что бойкотируют, что принимают. Как можно давать такую негативную информацию нашему обществу о парламенте? Мы все понимаем, скажем, депутатов не так уж и любят».

Со слов Марукяна, есть и этическая сторона проблемы: как может второе лицо страны что-то заявлять, а затем в парламенте кто-то выходит к трибуне и говорит – вы все здесь допустили промах, вы неправы, а правы – мы».

В свою очередь Артак Зейналян указал на то, что «Елк» всегда очень активно участвует в обсуждениях и хорошо знает законы, в качестве доказательства он привел доказательство, что они бойкотировали заседание, и обсудив три главных закона, закончили заседание уже в середине дня.

Коснулся в своем выступлении состоявшегося голосования и Арарат Мирзоян, что вывело из себя члена РПА, генерала Сейрана Сарояна: «Ладно, раз сказали, два раза сказали, понятно. Сколько можно говорить об одном и том же?».