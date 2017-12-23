Глава МИД Армении встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО: видео

Находящийся в Париже с визитом министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Министр Налбандян поздравил Генерального директора ЮНЕСКО с ее назначением. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что умелое руководство ЮНЕСКО может иметь существенное значение для реализации основных целей Организации.

Поблагодарив за поздравления, Одри Азулай отметила важное значение активной вовлеченности Армении в работах ЮНЕСКО.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством между ЮНЕСКО и Арменией, различными сферами деятельности Организации и обменялись мнениями об основных целях ЮНЕСКО, в частности, реализации совместных программ в области науки, образования и культуры, а также сохранении культурного наследия.

В ходе беседы министра иностранных дел Армении и генерального директора ЮНЕСКО было отмечено, что ненужная политизация организации не отвечает интересам эффективного сотрудничества в рамках структуры.

На встрече стороны обменялись мнениями о подготовительных работах к саммиту Франкофонии, который состоится в Ереване в 2018 году, реализации совместных проектов ЮНЕСКО и МОФ. В этом контексте Одри Азулай высоко оценила выбор темы и основных тем обсуждения саммита в Ереване.

Пресс-служба МИД Армении