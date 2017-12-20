Герберт Макмастер: администрация Трампа намерена «противостоять дестабилизирующему поведению» России

Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что администрация президента Дональда Трампа намерена «противостоять дестабилизирующему поведению» России, в том числе ее попыткам вмешательства в дела США с помощью пропаганды и распространения дезинформации.

«Президент четко дал понять в своей стратегии и в своем выступлении, что он будет стоять за Америку вне зависимости от того, кто угрожает Америке. В отношении России он попросил нас разработать подход, включающий три фундаментальных положения», – заявил Макмастер, выступая в программе «Сегодня утром» на канале CBS.

Во-первых, сказал Макмастер, Трамп поручил администрации противостоять «дестабилизирующему поведению России в Европе, на Ближнем Востоке и в нашей собственной стране, где она использует изощренный подход к пропаганде и дезинформации, пытаясь поляризовать сообщества внутри демократических обществ и настроить их друг против друга».

«Они используют передовые инструменты, киберинструменты и социальные сети. Мы намерены противостоять этому дестабилизирующему поведению», – добавил он.

Макмастер не согласился с предположением бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера о том, что президент России Владимир Путин манипулирует Трампом.

«Это просто не так», – сказал он.

В то же время помощник по национальной безопасности заявил, что администрация заинтересована в сотрудничестве с Россией там, где это возможно.

«Что президент также попросил нас сделать в отношении России – это сдерживать конфликт, – сказал он. – Это видно в принципе «мир с помощью силы», который содержится в стратегии национальной безопасности. Но нам также нужно пытаться найти области сотрудничества. Об этом говорилось с самого начала. Россия и США должны сотрудничать по Северной Корее. Не может быть, чтобы обладающая ядерным оружием Северная Корея отвечала интересам России, и президент четко заявил об этом Путину в телефонном разговоре».

В отдельном интервью ВВС Макмастер обвинил российские власти в «изощренной подрывной деятельности», которая проявилась во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

«Я считаю, что Россия ведет очень изощренную подрывную деятельность, чтобы пошатнуть наше доверие к демократическим институтам, к демократическим процессам, включая выборы», – сказал он.

Заявление Макмастера противоречит словам Трампа, который неоднократно называл утверждения о вмешательстве Кремля на выборах «обманом» или «сфабрикованной историей».

«Нам нужно посмотреть, чем Россия занимается на самом деле», – добавил Макмастер в интервью. – Конечно же, нам придется противостоять дестабилизирующему поведению России и изощренным кампаниям пропаганды и дезинформации. Одна из самых важных вещей – это сорвать завесу с этой активности и разоблачить ее».

Фото — Голос Америки