Армен Ашотян и Наира Зограбян напомнили представителям ЕС о сотрудничестве с Арцахом: видео

Председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам внешних отношений Армен Ашотян считает, что в основе сотрудничества Армении с ЕС лежат не только интересы, а но стремление стать частью европейской цивилизации. Краеугольным камнем сотрудничества ЕС-РА он считает создание общественных благ для граждан Армении и Европы. Свои подходы Армен Ашотян озвучил вчера на 17-м заседании Комиссии по парламентскому сотрудничеству ЕС-Армения.

Он подчеркнул, что во внешнеполитической повестке Армении первоочередной остается вопрос безопасности: «Достаточно просто взглянуть на карту, чтобы понять, что стремлением иметь собственное государство в своей стране – это вопрос нашего будущего. В этом контексте Соглашение Армения-ЕС может стать дополнительным фактором стабильности. С этой точки зрения, принципы урегулирования Арцахского конфликта, предложенные Минской группой, не имеют альтернативы».

«Мы отмечаем важность также вовлеченности ЕС в вопросе становления гражданского общества», – сказал Армен Ашотян. В этом контексте он имеет в виду также сотрудничество европейских структур с соответствующими структурами Арцаха.

О сотрудничестве с Арцахом позднее в своем выступлении рассказала и депутат блока «Царукян» Наира Зограбян. Она напомнила, что Европейский парламент принял решение о сотрудничестве с непризнанными республиками в образовательной, культурной сфере, и сыронизировала, мол, мы часто проявляем недовольство, что принятые нашим парламентом решения и законы не применяются, однако, и проблема имеется и здесь. Она призвала европейских партнеров, пока еще не закончился 2017 год, попытаться проявить в этом плане больше практичности.