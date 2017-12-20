Замглавы МИД Армении Карен Назарян выступил на заседании Комитета парламентского сотрудничества Армения-ЕС в Ереване

9-го декабря в Национальном Собрании началось 17-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Армения-ЕС. В повестку дня обсуждений были включены важные вопросы двусторонних отношений Армении и Европейского Союза, такие как влияние Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве на процесс политических и экономических реформ, новые рамки сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, защиты окружающей среды и других сферах, демократия и защита основных прав в Армении и т.д.

На заседании с приветственным словом выступил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян. В своем выступлении заместитель министра, параллельно с новым рамочным соглашением, отметил ключевые достижения 2017 года в рамках отношений Армения-ЕС, такие как утверждение Приоритетов партнерства, парафирование Соглашения об общем авиационном пространстве, завершение переговоров по присоединению к программе «Креативная Европа» и т.д.

Карен Назарян подтвердил приверженность властей Армении продолжению масштабных реформ в стране и подчеркнул важность постоянной поддержки Европейского парламента и его членов в этом процессе.

В контексте сохранения региональной стабильности заместитель министра высоко оценил тот факт, что ЕС, на разных уровнях, выразил свою поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, основываясь на трех принципах международного права, в том числе и в принятой Европейским парламентом 5-го июля резолюции, в которой, в отношении карабахского конфликта, среди других принципов урегулирования, была выражена поддержка праву народов на самоопределение.

Пресс-служба МИД Армении