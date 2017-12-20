Бойкот закончился: фракции «Елк» и «Царукян» вернулись в зал заседаний

После бойкота в зал заседаний НС вернулись депутаты фракций «Елк» и «Царукян». В парламенте обсуждается «Судебный кодекс», который является конституционным законом. От имени фракции выступил Никол Пашинян, снова описав, что произошло во время голосования, заверил, что закон «О внесении поправок и дополнений в Судебный Кодекс» не может считаться принятым, и процитировал отрывки из закона, регламентирующего работу парламента.

В ответ Шармазанов сказал, что никаких нарушений не было, и закон принят, и никакой депутат фракции «Царукян», начиная с Наполеона Азизяна, который говорит, что не голосовал в поддержку, но нажал кнопку «за», ничего об этом не сказал во время голосования, и начали жаловаться лишь потом.

Подводя итог спору, министр юстиции Давид Арутюнян сказал, что принятый закон не является конституционным, то есть, он может быть принят 54 голосами, а не 63.

Затем на заседании обсуждался закон «О Конституционном суде».