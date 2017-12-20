Необычная ситуация в парламенте: депутаты «Елк» стучали по столу, шумели и выражали недовольство – видео

На заседании Национального Собрания Армении сегодня царила необычная ситуация, аплодисменты и разочарование, которые перешли в перепалку. Спикер парламента объявил, что на голосование ставится законопроект о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс, для принятия которого необходимо обеспечить не менее трех пятых голосов депутатов.

Депутат-республиканец Геворг Костанян заявил, что он принципиально против такого регулирования вопроса и повторил то, что сказал вчера в ходе обсуждения. Он объявил, что, тем не менее, проголосует «за», при условии, если во втором чтении будут учтены его замечания.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян призвал депутатов Царукянского блока не участвовать в голосовании, если они против законопроекта, и в этом случае он не пройдет. Член фракции «Царукян», депутат Геворг Петросян ответил, что они согласны не участвовать, чтобы проект не прошел. «Судебным кодексом РА все стороны формально объявлены равными, но по законопроекту адвокат оказывается в более уязвимом положении, нежели другие участники, и я предлагаю не участвовать в голосовании».

Законопроект был поставлен на голосование, и электронная система показала, что решение не было принято. В зале прозвучали аплодисменты, радостные возгласы, но радость длилась недолго. Спикер Национального собрания Ара Баблоян сообщил, что депутат Максудян проголосовал «за», но не сработала кнопка, кроме того, отсутствует Арпине Ованнисян, но она сообщила, что поддерживает законопроект.

Никол Пашинян поднял с места шум и крик. Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов рассердился: «Решение принято, и точка, никто ничего больше не объявляет».

Пашинян ответил, что непонятно, как Костанян может принципиально выступать против законопроекта, но голосовать за него. Позже Геворг Костанян заявил, что он не против закона, он против конкретного урегулирования, которое будет скорректировано.

Депутат блока «Елк» Арарат Мирзоян со своей стороны сообщил, что проблема в том, что Наполеон Азизян из блока «Царукян» объявляет, что он ошибочно проголосовал «за», так как не учтены его замечания. И если он против, то законопроект не проходит: «Это, очевидное беззаконие, нельзя так поступать».

Депутаты устроили шум, требуя повторного голосования. Артак Зейналян добавил, что нельзя приплюсовывать голос Арпине Ованнисян, она вообще не присутствовала на внеочередной сессии, ее письмо не имеет электронной подписи, и о нем не уведомили заранее. Никол Пашинян и депутаты «Елк» начали стучать по столу и шуметь, чтобы их требование было выполнено.

Баблоян не принял это во внимание и перешел к другим законопроектам, после чего депутаты фракции Елк» покинули зал. Перед тем, как выйти, Пашинян заявил, что большинство «протолкнуло» конституционный закон, и их заявления – это очередные тосты и комедия, и они уходят, чтобы в ей не участвовать».