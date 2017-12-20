Много работать в Армении – это еще не значит хорошо жить: «Жоховурд»

Серж Саргсян в последнее время часто касается социально-экономического положения Армении.

В ходе выступления на совещании органов местного самоуправления и территориального управления он заявил: «Нужно людей порицать за то, что не хотят работать. Уже достаточно, понимаете, государство не в состоянии решить социальные проблемы всех. Человек, если хочет жить хорошо, должен работать. Если он не готов с утра до вечера работать, значит, всегда будет жить плохо, всегда будет завидовать другим, всегда будет ставить сплетни на первое место и будет себя утешать, что во всей Армении все воры и только он – не вор, потому плохо живёт. На эти вопросы нужно обратить внимание, вы каждый день общаетесь с этими людьми».

Такую же мысль он высказал во время последнего интервью: «Единственная формула хорошей жизни – это работа, и единственный путь к благосостоянию – экономический рост, и я думаю, что в этом плане правительство прилагает большие усилия…»

Согласитесь, прекрасно сказано: если человек хочет хорошо жить, он должен работать. Формулировка Сержа Саргсяна в этом плане неуязвима, и даже при очень большом желании трудно не согласиться с его мыслями.

Но в Армении много работать – это еще не значит хорошо жить. И если подробно изучаешь структуру потребительских расходов домашних хозяйств, открывается грустная картина. В расходах жителей Армении с каждым годом увеличиваются суммы, выплачиваемые за жилищно-коммунальные услуги, сократились расходы на здравоохранение, питание, и тем более на образование.

Иначе говоря, люди работают, чтобы успеть заплатить за коммунальные услуги, а также погасить кредитные обязательства и только после этого думают об остальном.

Арман ГАЛОЯН

Статью полностью можете прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»