Глава ФСБ России считает сталинские репрессии оправданными и имеющими «объективную сторону»

Глава ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете» рассказал об истории своей спецслужбы и попутно сообщил, что сталинские репрессии в значительной степени имели «объективную сторону», передает издание МК.

«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, — заявил Бортников, — архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов».

В качестве примера реальных поводов для процессов сталинских лет руководитель спецслужбы привел «планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б)», а также «связи заговорщиков с иноспецслужбами».

Кроме того, по словам Бортникова, «большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд».

После этих рассуждений Бортников, однако, оговорился, что «не хочет никого обелять», однако связал репрессии не с именем Сталина, а с фигурой генерального комиссара безопасности Николая Ежова, казненного в 1940 году. По словам Бортникова, пришедший ему на смену Лаврентий Берия «изгнал карьеристов предыдущих призывов» и в целом повысил качество работы спецслужб.

Все остальное интервью, напоминающее, впрочем, заранее написанный текст, лишь слегка разбитый на части вопросами, также апологетически описывает историю ВЧК-МГБ-КГБ-ФСБ, подошедшей к новому взлету с приходом к руководству ФСБ в 1998 году Владимира Путина, внесшему «значительный вклад в дело укрепления органов безопасности».

«Открещиваться от слова «чекист» — это все равно что предавать забвению поколения наших предшественников», — заявил глава ФСБ России.

Фото — РИА Новости