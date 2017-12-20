Российские военные покидают Совместный центр по контролю и координации ситуации в Донбассе: Киев считает это провокацией

Голос Америки. Данила Гальперович. Украинская сторона возмущена односторонним решением России вывести своих военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом говорится в заявлении, которое украинское внешнеполитическое ведомство распространило 18 декабря в связи с сообщением российской стороны отозвать свое представительство в СЦКК с 19 декабря.

«Расцениваем этот беспрецедентный шаг России, как очередную провокацию, которая существенно подрывает Минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность, как стороны конфликта, за последствия вооруженной агрессии против нашего государства. Такой шаг в очередной раз свидетельствует, что Москва не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать так называемый «прямой диалог» с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, под тотальным контролем и при полной поддержке со стороны России», – отмечается в заявлении украинского МИДа на официальной странице в Интернете 18 декабря.

Украинские дипломаты подчеркивают, что своим решением Кремль значительно повышает риски в сфере безопасности для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, «в том числе и с целью навязывания Украине и ее международным партнерам неприемлемого варианта размещения миротворцев ООН в Донбассе».

«Россия, как сторона конфликта в Донбассе, несет полную ответственность за развитие ситуации безопасности и обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на территории, временно неподконтрольной правительству Украины», – подчеркивается в заявлении.

Украинская часть СЦКК продолжит свою деятельность в обычном режиме, работая с СММ ОБСЕ в двустороннем формате, сообщает МИД Украины.

Позиция России по СЦКК

В комментарии российского внешнеполитического ведомства о прекращении работы представительства Вооруженных сил в составе СЦКК, указывается ряд причин для выхода из Совместного центра.

«Вместе с тем СЦКК, к сожалению, сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Так, Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской Контактной группы, либо в «нормандском формате» успеха не имели», – подчеркивается в комментарии МИДа России.

В документе называется неприемлемой нормой для российских военных в СЦКК желание украинской стороны ввести с 1 января 2018 года новый порядок въезда и пребывания граждан России на территории Украины, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные.

«Эта норма не соответствует положениям Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих», – отмечается в заявлении.

Выход из СЦКК – версии

По словам эксперта по вопросам международной безопасности Евгения Жеребецкого, сегодня сложно предположить истинные мотивы, которыми руководствуются российская сторона по поводу ситуации в СЦКК. Однако, Украина, по его словам, спустя три с половиной года с момента начала вооруженного конфликта, не спешит «жестко ответить агрессору».

«Самый простой ответ – они планируют широкомасштабное наступление и хотят забрать своих офицеров, чтобы не было связи с нами и ОБСЕ на первом этапе операции. Чтобы не мешали воевать. С другой стороны – может потому, что их офицеров в СЦКК несколько раз уличали на том, что они записывают координаты наших военных частей для своих артиллеристов»,– говорит Евгений Жеребецкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Евгений Жеребецкий считает, что действия российских военных можно также трактовать как попытку давления на украинскую сторону, или подтверждение отсутствия перспектив для прекращения конфликта дипломатическими методами.

«То, как мы относимся сами к себе, и что делает наша власть – это самая первая проблема. Если бы Украина оформляла случаи о поимке российских десантников на украинской территории, юридически и предавала широкой огласке, возможно, они бы не поступали с нами так – буквально плюют в лицо со словами «нас там нет», – подчеркивает Евгений Жеребецкий.

Он говорит, что Россия, как агрессор, демонстрирует нежелание «остановить эту войну», однако, официальный Киев, по его мнению, отказывается от решительных действий.

«С нами ведут себя так, как мы сами позволяем. Если у нас война – мы должны называть Россию агрессором, разорвать дипломатические отношения, запретить торговлю», – подчеркивает Евгений Жеребецкий.

О «жесткой позиции» Украины

Директор неправительственной организации «Центр развития общества» Игорь Харченко считает, что решение России относительно участия в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон может означать желание «определиться с более жесткой позицией относительно Украины».

«Вероятно, в Кремле решили, что Россия должна продемонстрировать себя в качестве внешнего игрока, стороны вне конфликта, которая заинтересована в мире. Но, в контексте президентской кампании в России, для Владимира Путина важно показать себя в роли миротворца, показать – не более того», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Игорь Харченко отмечает, что решение относительно деэскалации конфликта в Донбассе принимаются на «другом уровне», а роль СЦКК на протяжении последних трех с половиной лет следует рассматривать с позиции мониторинга и декларативно.

«Центр вряд ли имеет влияние на локализацию конфликта и безопасность», – подчеркивает Игорь Харченко.

Павел Фельгенгауэр: Кремль может думать о наступлении в Донбассе

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что отзыв российских представителей из Совместного центра по координации и контролю может означать подготовку крупного наступления со стороны поддерживаемых Москвой сил: «Или будет продолжаться все как сейчас, или будет хуже – большая война в ближайший месяц. Сейчас зима, с середины января можно начинать широкомасштабные операции: все подмерзло, техника может проходить по полям и грунтовым дорогам, это удобно для операций бронетанковых сил. Понятно, что вывод российских офицеров и генералов из совместной комиссии по соблюдению перемирия означает, что перемирие соблюдаться не будет, это очень и очень плохой знак».

Военный аналитик не исключает и прямого вторжения больших соединений российской армии в Украину: «Если это будет полномасштабная война, то она начнется российским наступлением с целью разгромить наиболее боеспособные части Вооруженных сил Украины в Донбассе. Там очень опасная ситуация – ВСУ очень жестко удерживают передний край, а фланги у них «висят в воздухе». И украинскую группировку можно обойти с флангов, окружить ее, чтобы они сдались, а большой котел приведет к краху нынешней власти в Киеве и тотальной дестабилизации Украины. И тогда там может появиться не Порошенко, а, скажем, Медведчук».

Прогнозируя возможные цели наступления со стороны России, Павел Фельгенгауэр называет одесское направление: «Это может быть поход на Одессу, потому что один удар, очевидно, будет наноситься южнее Харькова, а другой – прямо из Крыма, где у России собран танковый корпус».

Эксперт так отвечает на вопрос, зачем России сейчас может понадобиться обострение обстановки: «Содержать Москве нынешний кусочек Донбасса становится все дороже и дороже, а смысла в этом все меньше и меньше. Поэтому и вывод российских представителей из комиссии может означать, что серьезные боевые действия, масштабные, а не нынешние позиционные, могут начаться где-то после Нового года, в середине января».

Александр Гольц: Москва, скорее, заинтересована в сохранении статус-кво

Аналитик в области обороны Александр Гольц, комментируя отказ Москвы от присутствия в СЦКК, отмечает, что этот шаг может пока означать серьезное недовольство, но не готовность к действиям: «Задача комиссии – фиксировать сохранение статус-кво. Тот факт, что российские офицеры покидают СЦКК, свидетельствует или о разочаровании Кремля в возможности фиксировать статус-кво – и здесь Кремль предъявляет претензии украинской стороне, или же о намерении предпринять какие-то действия, которые нарушат этот статус-кво в пользу сепаратистов. Это похоже на то, что считается «отзывом послов».

Вместе с тем, Александр Гольц не видит в российском руководстве какой-либо последовательной линии поведения: «Сейчас из Москвы следуют совершенно разноречивые сигналы во внешнеполитической области. Благодарности в адрес ЦРУ соседствуют с отзывом военных с Донбасса и обвинениями в адрес Америки, что она пригрела террористов в Сирии. Можно предположить, что борются разные тенденции».

«Что касается, собственно говоря, ситуации на востоке Украины, то, если подходить с рациональной точки зрения, то Кремль реализовал свою программу-минимум, и должен быть заинтересован в поддержании статус-кво. Москва, полностью контролируя так называемые «самопровозглашенные республики», во-первых, получает гарантию того, что Украина никогда не войдет в евроатлантическое сообщество, во-вторых – это довольно сильный инструмент для давления на власти Киева. Исходя из рациональных соображений, Кремль должен был бы быть довольным и не менять ситуацию. Но далеко не всегда в Москве руководствуются рациональными соображениями», – заключает военный аналитик.

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