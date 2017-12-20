Ара Баблоян: «Это наш осознанный выбор, и этот выбор необратим»

«Строительство армянской государственности по европейской модели – наш осознанный выбор, и этот процесс необратим. Доказательство тому – наше тесное сотрудничество с европейскими структурами на протяжении лет, поддержка, оказываемая Евросоюзом Армении», – такое мнение высказал вчера председатель парламента Армении Ара Баблоян на 17-ом заседании парламентской комиссии по сотрудничеству ЕС-Армения. Он считает подписанное несколько дней назад в Брюсселе новое соглашение между ЕС и Арменией амбициозным документом, который открывает новую страницу в истории двухсторонних отношений.

Председатель парламента РА считает, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве зиждется на верховенстве прав человека, демократии и права: «Мы должны совмещать наши усилия для эффективной работы на этом новом этапе отношения ЕС-Армения. Находясь на перекрестке цивилизаций, Армения является мостом для сотрудничества разных международных структур».

Коснувшись урегулирования Арцахской проблемы, Ара Баблоян отметил, что стремление к миру в регионе и стабильному развитию совпадает с подходом Европы. Он считает положительным, что новое Соглашение ЕС-Армения подтверждает обязательства ЕС – содействовать усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ, направленным на разрешение Карабахской проблемы.

«Несмотря на то, что Азербайджан пытается исказить суть мирного урегулирования Карабахского конфликта, все равно его урегулирование основано на трех международных принципах – неприменении силы или угрозы силы, территориальной целостности и самоопределении наций. Позиция международного сообщества в отношении Карабахского конфликта отражена и в заявлениях руководителей стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. В этом плане решение конфликта невозможно без осуществления права народа Арцаха на свободное волеизъявление. Мы готовы продолжать наш диалог с нашими европейскими партнерами в разных форматах», – сказал он.