Мовсес Акобян: «Им не посчастливилось, чтобы еще раз врезать противнику по морде в условиях боевых действиях» — «Жоговурд»

Интервью с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения, генерал-лейтенантом Мовсесом Акобяном

– Вокруг исчезновения записей в военных билетах солдат срочной службы записей об участии в боевых действиях в апрельской войне разворачиваются новые события. Дела были переданы в суд. Почему министерство обороны не было честным с солдатами?

– Я должен сказать, что вы оскорбили нас. Министерство обороны очень честно относится к солдатам, которые несли боевое дежурство, кто принимал участие в смертельной схватке. К сожалению, возникло неверное понимание со стороны некоторых солдат и командиров, они спутали боевое дежурство с боевыми действиями. Однако любой военнослужащий, участвовавший в военных действиях, имеет соответствующие записи (в военных билетах, – ред.), и если у кого-то запись неполная, они могут обратиться в свой территориальный военный комиссариат, и им допишут. Я преклоняюсь перед теми парнями, которые несли боевое дежурство, но им не посчастливилось врезать противнику по морде в условиях боевых действий.

– Недавно с работы был уволен ваш заместитель Айказ Багманян. Министр обороны Армении Виген Саркисян официально объявил, что его уволили за невыполнение ряда обязанностей. Какие он не выполнял обязанности?

– Прежде всего, вы искажаете слова министра обороны, он сообщил о своем решении, я думаю, что неправильно, чтобы начальник Генерального штаба комментировал слова министра обороны. Генерал Багманян представил заявление с просьбой об увольнении со службы, и он нормально, согласно процедуре, был освобожден указом президента. Я думаю, что путь, пройденный генералом Багманяном, заслуживает уважения, независимо от данных оценок. Пройденный им путь следует уважать. Я убежден, что его решение было взвешенным.

Интервью вела Кнар МАНУКЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»