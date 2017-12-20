Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:53 | Декабрь 20 2017
13:53 | Декабрь 20 2017

53 автомобиля столкнулись в марзе Арарат: цепочка поврежденных автомашин растянулась на 1,5 км, есть раненые

53 автомобиля столкнулись в марзе Арарат: цепочка поврежденных автомашин растянулась на 1,5 км, есть раненые

Сегодня, 20 декабря, в Араратском марзе произошла крупная цепная авария.

В 7:20 на 16-м километре трассы Ереван-Ерасхаван на административной территории сел Мармарашен-Мхчян столкнулись 53 транспортных средства.

Как сообщает с места фотожурналист Гагик Шамшян, по предварительной информации, в больницу с травмами были доставлены 6 человек, некоторые в медцентр Масиса, и некоторых – в Арташат. Фотожурналист сообщает, что разбитые автомобили растянулись на полтора километра, и по словам водителей, причиной аварии стал гололед на дороге, и уже только после аварии работники местного дорстроя начали сыпать по дороге соль и песок.

Подробности на сайте shamshyan.com 

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Рубрики: Происшествия

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