53 автомобиля столкнулись в марзе Арарат: цепочка поврежденных автомашин растянулась на 1,5 км, есть раненые

Сегодня, 20 декабря, в Араратском марзе произошла крупная цепная авария.

В 7:20 на 16-м километре трассы Ереван-Ерасхаван на административной территории сел Мармарашен-Мхчян столкнулись 53 транспортных средства.

Как сообщает с места фотожурналист Гагик Шамшян, по предварительной информации, в больницу с травмами были доставлены 6 человек, некоторые в медцентр Масиса, и некоторых – в Арташат. Фотожурналист сообщает, что разбитые автомобили растянулись на полтора километра, и по словам водителей, причиной аварии стал гололед на дороге, и уже только после аварии работники местного дорстроя начали сыпать по дороге соль и песок.