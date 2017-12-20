Не видеть глаза таможенника

Начиная с 2020 года, если я закажу, скажем, телефон стоимостью 250 долларов, то буду вынужден поехать в аэропорт и общаться с таможенниками-взяточниками, которые, возможно, 20 раз будут водить меня туда-сюда, пока я не дам им взятку. Согласно требованиям ЕАЭС, на почте в удобной мне форме я смогу получить приобретенный через интернет товар стоимостью до 200 евро в течение одного дня. Честно говоря, меня беспокоит не столько оплата таможенной пошлины, сколько видеть «бегающие» глаза таможенников, глаза, которые отражают работу мозга, а в мозгах нет ничего другого, кроме как содрать с визитеров несколько копеек взятки.

И поэтому реформы, я думаю, должны идти в трех направлениях. Прежде всего, надо развивать интернет-коммерцию и для граждан создавать удобства, а не чинить препятствия. Сейчас уже ясно, что вызов такси, заказ еды, билетов на концерт, поезд, самолет, гостиничный номер через интернет удобнее и дешевле, чем всеми другими способами. А также заказывать телефоны, компьютеры, запчасти для машин, и все остальное намного выгоднее, чем покупать из магазина в Армении. Следовательно, порог надо поднять до 1000 долларов. Порог, безусловно, необходим: одно дело, когда я покупаю запчасти для своей машины, другое дело, когда занимаюсь бизнесом запчастей.

Второе направление, думаю, сделать оплату таможенных пошлин полностью через интернет, чтобы в случае онлайн-покупки я мог растаможить свой товар, сидя у себя дома, и опять-таки получить его на почте. Это освободит меня от неприятной встречи с таможенниками.

Третье и наиболее важное направление – это преобразование общества. По советской (евразийской) привычке мы считаем, что государственный чиновник, в данном случае таможенник, не выполняет для нас услугу, а является неким «властителем», с которым нужно обязательно «находить общий язык». На самом же деле, нет никакой необходимости угождать ему, он обязан выполнять свою работу, и если он ее не делает, следует немедленно пожаловаться на него и добиться его наказания. Вам не нужно бояться прослыть «плохим человеком», и при выполнении вашего дела, как только вы увидите, что чиновник начинает водить вас туда-сюда, сразу же говорите с ним на языке закона. Для этого, конечно, нужно быть достаточно компетентным и знать закон.