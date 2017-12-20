В азербайджанских тюрьмах запрещена любая религиозная литература, кроме мусульманской: Александр Лапшин

Известный израильский блогер Александр Лапшин пишет:

«А вы в курсе, что в азербайджанских тюрьмах запрещена любая религиозная литература, кроме мусульманской? Когда личный самолет жены азербайджанского президента, Мехрибан Алиевой доставил меня из Минска в Баку, при мне было несколько книг. Среди них еврейская Тора и сборник рассказов о жизни от православного проповедника, Отца Арсения.

Первую мне подарила генконсул Израиля в Белоруссии, Юлия Спивакова-Рачински, а вторую прислала Настя, мой хороший друг из Екатеринбурга. В бакинском СИЗО, когда меня обыскивали при приёме, обе книги тюремщики демонстративно сбросили на пол со словами «Нет другого бога кроме Аллаха» и затем ногами с пинка отбросили уже валявшиеся на полу книги в угол, где мусорное ведро. И хотя я достаточно далекий от Веры человек, но подобное отношение к книгам, да еще и книгам религиозным меня сильно покоробило.

Даже в абсолютно жлобской тоталитарной Белоруссии никто не запрещал читать религиозную литературу и у тех же татар-соседей по камере был Коран, а у половины других сокамерников Библии. Но в Азербайджане эпоха толерантности, если я не ошибаюсь, поэтому если вы не мусульманин — будет вам непросто. Невольно вспомнилось сжигание книг нацистами после прихода Адольфа Алоизовича к власти».

Фото — из блога Александра Лапшина