Ряд турецких политиков принадлежность к армянскому этносу считают оскорблением, что является проявлением нетерпимости и расизма: Эдвард Налбандян

Радио Азатутюн. Обыкновение уклоняться от договоренностей становится присущей Анкаре чертой характера. Об этом в интервью греческой газете «Этнос» заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление президента Турции Реджепа Эрдогана в Афинах о необходимости «пересмотра» Лозаннского договора.

В ответ на вопрос газеты, каков подход Армении к подобным позициям, касающимся «пересмотра» договоров, Налбандян заявил: «Я бы не хотел комментировать конкретные договоры или заявления. Тем не менее, обыкновение уклоняться от договоренностей, похоже, становится присущей Анкаре чертой характера. Мы можем с легкостью вспомнить другие примеры, когда Турция отказывалась выполнять подписанные ею же соглашения. В их числе мы могли бы вспомнить и Цюрихские протоколы, которые были нацелены на нормализацию отношений между Турцией и Арменией».

Комментируя утверждения турецких провластных политиков, заявляющих, что исламский деятель Фетуллах Гюлен «является армянином», и представляющих это как обвинение, Эдвард Налбандян обвинил турецких политиков в нетерпимости. «К сожалению, это еще одно доказательство вековой привычки некоторых турецких политиков отождествлять армян со своими противниками и даже врагами. Более того, порой они заходят слишком далеко, считая принадлежность к армянскому этносу оскорблением, что является проявлением нетерпимости и расизма», — отметил он.

По просьбе газеты Налбандян также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«В Иерусалиме существует многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Армянская Апостольская Церковь является одной из хранительниц святых мест. Естественно, мы внимательно следим за всеми развитиями, связанными с Иерусалимом, — сказал глава МИД Армении. – Вопрос статуса Иерусалима – один из важнейших вопросов международной повестки дня, и он может быть разрешен путем переговоров в контексте урегулирования, приемлемого для сторон израильско-палестинского конфликта. Это может проложить путь к установлению долговременной безопасности и мира».