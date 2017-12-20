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13:26 | Декабрь 20 2017

Курт Волкер: 2017 год стал самым кровопролитным за все время конфликта в восточной Украине

Курт Волкер: 2017 год стал самым кровопролитным за все время конфликта в восточной Украине

Спецпредставитель США по Украине выступил в Атлантическом совете, передает Голос Америки.

2017 год стал самым кровопролитным на всем протяжении конфликта в восточной Украине, заявил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

По словам Волкера, многие считают, что конфликт – в сравнении с 2014 годом – стал «спящим» и замороженным», благодаря, в частности, Минским соглашениям.

Выразив несогласие с этой точкой зрения, Курт Волкер констатировал, что минувшая ночь была одной из самых горячих в восточной Украине после февраля нынешнего года.

Как напомнил спецпредставитель США по Украине, «Россия продолжает отрицать свою роль в конфликте» и «именно это является причиной, по которой конфликт трудно разрешить».

При этом «разрешение конфликта на востоке Украины означает мир для людей, которые покинули свои дома, означает возобновление нормальной жизни, нормальной работы правительства», подчеркнул Волкер.

«Это возможность восстановить экономическую деятельность, общины и отношения между людьми – русскими, украинцами, татарами и представителями других национальностей, – отметил дипломат. – Это может быть создано только благодаря настоящему миру, и это может произойти только после вывода российских войск и командиров вооруженных групп, которые там находятся».

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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