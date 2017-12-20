Кремль: новая стратегия национальной безопасности США носит «имперский характер»

Голос Америки. Виктор Владимиров. Кремль считает, что новая стратегия национальной безопасности США носит «имперский характер» и показывает настойчивое нежелание отказываться от концепции однополярного мира.

Об этом заявил высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Беглое прочтение, особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна, в целом [показывает то, что] налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», – сказал Песков.

Выступая в понедельник в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп представил стратегический документ, направленный на отстаивание интересов США, отметив, что он даст стране «четкую рабочую тактику» противодействия самым опасным и устойчивым угрозам.

В ходе выступления президент Трамп коснулся американо-российских отношений.

«Мы… сталкиваемся со странами, которые соперничают с нами, – Россией и Китаем, стремящимся бросить вызов американским интересам, ценностям и благосостоянию. Мы попытаемся наладить масштабное партнерство с этими и другими странами, но таким образом, чтобы наши национальные интересы всегда были защищены», – сказал Трамп.

Песков со своей стороны отметил, что профильные ведомства России внимательно проанализируют и осмыслят новый документ.

«Что касается новой стратегии национальной безопасности США, то документ достаточно объемный, он нуждается во внимательном изучении, что, конечно же, будет сделано во всех соответствующих ведомствах, с тем чтобы осмыслить его», – сказал он.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что выраженная в документе готовность к сотрудничеству с Россией является позитивным аспектом документа.

«Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент, потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги», – сказал Песков.

Однако председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что новая стратегия национальной безопасности США говорит о курсе Вашингтона на «возрождение американской гегемонии и линии на построение однополярного мира».

«Новая стратегия национальной безопасности США направлена исключительно на возрождение американской гегемонии и линии на построение однополярного мира», – заявил он журналистам во вторник, комментируя обнародованный Белым домом документ.

«Неудивительно, что Россия и Китай, которые всегда выступали за многополярную мировую структуру, признаются в числе основных вызовов и угроз, способных размыть мощь и влияние США, – сказал законодатель. – Опять в ход идут бездоказательные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела западных стран, и снова Россия на одной оси с КНДР».

Слуцкий считает, что документ представляет собой продолжение линии администрации бывшего президента США Барака Обамы «на демонизацию образа России в мире».

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что на стратегию национальной безопасности США в ее нынешнем виде повлияла личность самого президента США Дональда Трампа.

«В целом она даже стала более определенной, жесткой и агрессивной. Увы, современный мир устроен так, что силе может противостоять только сила, умная сила. Думаю, что именно в этом ракурсе будет ответ России на новую Стратегию национальной безопасности США», – сказал российский законодатель журналистам.

Комментарий экспертов

Русская служба «Голоса Америки» попросила экспертов поделиться мнениями по поводу обнародованного администрацией президента Трампа новой доктрины национальной безопасности.

Как кажется главному редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову, в том, что касается России, в документе нет никакой принципиальной разницы по сравнению с прежними концепциями.

«Правда, усилен фактор угрозы (со стороны Москвы), – добавил он. – Хотя почему-то Трампа и критикуют за то, что он недостаточно внимания уделяет этой проблеме. А если говорить, в целом, я бы не сказал, что она – имперская – как раз, наоборот. Эта стратегия означает переход США от концепции глобального лидерства – в общем, как раз концепции мировой империи – к концепции такого мирового субъекта, который готов применять силу, как до этого и декларировал глобальный лидер. Но если глобальный лидер ставил задачей переустройство мира или какое-то его обустройство, то здесь задачи переустройства мира нет, а применение силы должно быть обусловлено только достижением каких-то конкретных интересов Соединенных Штатов».

В этом разница в мотивации, подчеркнул Федор Лукьянов.

«То есть, США как бы заявляют, что мы применяем силу только там, где можем хоть чего-то для себя добиться, а не там, где необходимо, чтобы поддерживать определенный миропорядок. Насколько жизнеспособна эта стратегия и что из всего этого получится – это уже следующий вопрос, дискуссионный», – резюмировал журналист.

По оценке директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, концепция национальной безопасности – плод работы многих ведомств США. Как ему представляется, по основным лозунгам и направлениям она в известной мере напоминает доктрину Рональда Рейгана.

«По крайней мере, «мир посредством силы» был его любимым лозунгом на протяжении 80-х годов, так что здесь просматривается явная преемственность, – констатировал он. – Она просматривается и с точки того, что в новой доктрине более реалистичный взгляд на ситуацию в мире. В какой-то мере концепция может рассматриваться как документ реальной, а не выдуманной, что ли, политики».

Особенно в сравнении с тем, что Обама в свое время, говоря о главных угрозах для США, ставил Россию в один ряд вместе с лихорадкой Эбола и террористами «ИГ», а потом рядом с государствами-изгоями – Северной Кореей и Ираном, уточнил политолог: «Здесь мы все-таки видим, что используется новая формулировка по отношению к России и Китаю – «ревизионисты». Наверное, это более реалистичный подход. Имею ввиду, что эти страны тем или иным образом, с точки зрения Америки, оспаривают ее лидерство в мире».

Вместе с тем, на взгляд директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктрину не стоит «переоценивать или недооценивать».

«Это документ, который на данный момент характеризует мышление, образ видения администрации Трампа, людей, которые там работают, их реакцию на угрозы США. В общем и целом, положения концепции достаточно традиционны», – заключил он.

Фото — CNN