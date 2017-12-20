«Спасибо» Эрдогана – Путину: русско-турецкий медовый месяц продолжается

Противоракетные системы C-400 – Турции на российский кредит

В этом году Путин и Эрдоган провели уже седьмую по счету встречу, при этом, только в ноябре в течение двух недель они встречались дважды. В последний раз российско-турецкие переговоры на высшем уровне состоялись на днях в Анкаре. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, международные проблемы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и тема Иерусалима. В центре внимания, конечно же, стал многострадальный вопрос продажи противоракетных систем C-400, сделка, которая, по всей вероятности, будет заключена в ближайшие дни, по крайней мере, об этом в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным заверил президент Турции: «Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу»,- сказал Эрдоган, выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Планируется, что на данном этапе Москва и Анкара устраняют последние технические барьеры. По данным российских СМИ, проблемные вопросы были связаны с финансовой стороной сделки: занимающаяся производством противоракетных систем компания РосТех отказывалась идти на уступки в вопросе цены, предлагая Анкаре взять у России межгосударственный кредит. Еще в мае агентство РБК писало, что турецкая сторона делает все, чтобы не брать кредит у Москвы, дабы не оказаться в финансовой зависимости от России. Тогда как, судя по заявлению Путина, сделанного в Анкаре, становится понятно, что сделка будет заключена в той форме, которую предложила российская сторона: «В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое — хочу подтвердить, — надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни»,- отметил Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь заявил о согласовании условий кредита на покупку Турцией зенитно-ракетных систем С-400 и в ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы. Сумма сделки в целом составляет 2 млрд. долларов.

Российско-турецкая сделка явно не по душе союзнику Анкары — Соединенным Штатам. Вашингтон продолжает выражать свое беспокойство по поводу продажи систем C-400 Турции. На днях помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл выразил обеспокоенность сделкой России и Турции по С-400: «По Турции в целом, одно из наших сильнейших беспокойств сейчас — поведение, которое мы наблюдаем в последние дни, в особенности в отношении нанятого нами местного персонала (для работы в дипмиссиях США). Мы продолжаем работать с Турцией как с союзниками, и мы продолжаем высказывать обеспокоенность по многим областям, включая С-400… Это часть наших разговоров с турками», — сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

Жесткая критика в адрес НАТО и США

Еще в прошлом месяце официальная Анкара выступила с жесткой критикой в адрес НАТО и США. При этом, достойным внимания было то, что эти заявления звучали на фоне встреч с Путиным. В ноябре страсти накалились, и между НАТО и Турцией разразился настоящий скандал. Официальная Анкара неожиданно отозвала своих военных с учений НАТО в Норвегии, как сформулировал Эрдоган, из-за скандального инцидента.

На схеме учений в качестве одного из условных противников поместили фото основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а в закрытой сети для участников учений появилось сообщение, что нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана включили в список лидеров, сотрудничающих с противниками альянса. По словам президента Турции, об этом его проинформировали министр по делам ЕС и глава делегации Турции на переговорах с ЕС Омер Челик и начальник генштаба вооруженных сил: «Они сказали, что хотят отозвать наших солдат из Норвегии. Я сказал, что нужно сразу же сделать это. Союзники так не поступают, такого альянса быть не может»,- заявил Эрдоган. Спустя несколько часов после инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО: «Меня проинформировали о нарушении в Объединенном военном центре НАТО в Норвегии. Прошу прощения за произошедший проступок. Этот инцидент был результатом действий одного человека и не отражает взглядов НАТО». По словам Столтенберга, сотрудника отстранили, он не числился в штате Объединенного военного центра, а был нанят норвежской стороной по контракту. Генсек НАТО заверил, что Альянс обсуждал с Норвегией вопрос дисциплинарной ответственности для этого сотрудника.

НАТО, согласно официальной информации, сразу же удалила фото Эрдогана и Ататюрка из списка «условных противников», тем не менее, это никак не повлияло на позицию турецкой стороны. Все равно мы не примем участие в учениях»,- отметил Эрдоган. Он добавил также, что такую тему «нельзя закрыть одними извинениями». Кстати, известно, что республиканская прокуратура Анкары должна была начать специальное расследование в связи с подробностями скандального инцидента в Норвегии. Эрдоган не стал ограничиваться критикой в адрес НАТО, он раскритиковал своего стратегического союзника — США.

«Слова американцев не соответствуют делу»,- заявил Эрдоган, добавив, что, несмотря на тот факт, что в Вашингтоне сменилась администрация, при Трампе вопросы, беспокоящие Анкару, так и остались нерешенными. «США разочаровали нас, они не выполнили данные Турции после сирийского кризиса обещания. Сейчас, как и при Обаме США помогают сирийским курдам, это неприемлемо для нас»,- заявил Эрдоган. Президент Турции иронично высказался о борьбе США с Исламским государством, обвинив Вашингтон в пособничестве терроризму.

Через несколько дней после жесткой критики в адрес США и НАТО президент Турции отправился в Сочи, где вместе с лидерами Ирана и России должен был обсудить сирийский кризис.

«Мы купили C-400, это дело закрыто»

Что касается закупки российских зенитных систем C-400, то в прошлом месяце президент Турции, отвечая на вопрос о реакции НАТО в связи со сделкой заявил, что их решение о закупке этих систем обсуждению не подлежит: «Мы купили C-400, это дело закрыто». Тогда как глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел предупредил Турцию о «неминуемых последствиях» покупки С-400. Он сказал, что в НАТО против, чтобы Анкара покупала у Москвы зенитно-ракетные комплексы C-400 исходя из соображений безопасности, а не по причине технической несовместимости российских и западных вооружений. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал приобретение Турцией комплексов С-400 суверенным решением Анкары, однако предупредил о несовместимости с другими вооружениями НАТО. А заместитель командующего ВВС США по международным отношениям Хайди Грант заявила, что закупки Турцией комплексов ПВО С-400 могут повлиять на дальнейшее военно-техническое сотрудничество со странами НАТО. При этом, как отметила, Грант Турции могут «усложнить жизнь» отказом от продажи истребителей пятого поколения F-35, готовящегося к осуществлению в 2018.

По всей вероятности в США и НАТО обеспокоены тем, что Турция может одновременно использовать системы C-400 с американскими системами F-35, что позволит российской стороне получить информацию об американских истребителях.

Продолжение – в печатном номере «Аравот» от 19 декабря.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

16.12.2017г