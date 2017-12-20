«Мы уверены, что вместо сноса здания можно восстановить»

Жители Санкт-Петербурга активно и успешно борются против изменения облика города

Казалось, что в Санкт-Петербурге, в городе, являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, невозможно разрушить или изменить какое-либо старое строение, однако выясняется, что это вовсе не так. В сотрудничестве с немецкой организации «Мониторинг Всемирного наследия» и организаций России, Украины, Грузии, Армении (ИКОМОС/Армения), занимающихся охраной культурного наследия, осуществляется программа «Международное сотрудничество и обмен опытом продвижения ценностей всемирного культурного наследия», основная цель которой – содействие сохранению ценностей всемирного культурного наследия Армении, Грузии, России и Украины. В рамках программы между вышеперечисленными странами проводятся обмены журналистами, семинары, лекции.

Если в Армении или Грузии проект планирует посетить конкретные объекты исторического и культурного наследия ЮНЕСКО, семинар в России проходил на территории, целиком представляющей собой объект всемирного наследия – в Санкт-Петербурге, который пополнил список объектов всемирного наследия еще 12 декабря 1990 года.

Семинар в Санкт-Петербурге 1-4 декабря также сопровождался посещением старых зданий, находящихся под угрозой сноса.

Председатель берлинской общественной организации «Мониторинг Всемирного наследия» Штефан Демпке с сожалением отметил: «В ЮНЕСКО часто даже не знают, что являющиеся часть всемирного наследия здания и строения уничтожаются или видоизменяются. Национальные компании порой не предоставляют правильную информацию, а ЮНЕСКО на собственные средства и ресурсы каких-либо исследований в основном не проводит. Ярким примером этого является Сванетский регион Грузии (Верхняя Сванетия также входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО), где наряду с развитием туризма местные власти разрешают строительство ограниченного количества гостиниц. Грузия, однако, не предоставляет ЮНЕСКО никакого отчета об этом. Вопросы поднимают не ЮНЕСКО и, тем более, не местные власти. Сохранить всемирное наследие могут только и только граждане, активисты, которые действительно обеспокоены этим».

А граждан и активистов, которые как когда-то тревожились за Ленинград, готовы часами стоять на улице даже в самую холодную погоду, бороться за «права» своего города, немало.

Прогуливаясь по городу и знакомясь со старым Санкт-Петербургом, я повстречала небольшой пикет, участники которого пытались помешать городским властям снести два старых строения, получивших ярлык аварийных (опасно-аварийных). Участники пикета были убеждены, что экспертиза на проверку аварийности была сфальсифицирована: здания в качестве аварийных будут снесены, а через несколько лет на их месте построят парковку, бизнес-центр или небоскреб.

«Эти здания являются частью старого Санкт-Петербурга, и, естественно, мы против такого решения городской администрации. Мы убеждены, что вместо сноса зданий их можно восстановить», – сказал активный участник пикета, член парламента Санкт-Петербурга, профессор политологии Борис Вишневский.

«Мы хотим жить в чистом, удобном и красивом городе. Пять лет назад мы создали сайт «Красивый Петербург», который позволяет сегодня жителям Санкт-Петербурга высказываться о тревожащих их проблемах и делать предложения. Нашему примеру последовали и за другие города России. Сегодня подобная инициатива существует уже в шестидесяти городах. Нас очень волнует культурное наследие нашего города. Мы не допустим уничтожения старых зданий в городе», – говорит основатель инициативы «Красивый Петербург» Красимир Вранский.

О Санкт-Петербург беспокоятся не только активисты и молодежь, но и ряд организаций, которые влились в дело защиты своего родного города – от протестов до судебных разбирательств. Одной из таких организаций является Всероссийская ассоциация по сохранению памятников истории и культуры, созданная еще в советское время. Сегодня организация действует независимо от государственного аппарата и городских властей.

«За последние десять лет ситуация немного улучшилась, но по-прежнему есть много проблем, есть законодательные пробелы, иногда власти предпринимает шаги, наносящие ущерб культурному наследию в угоду бизнес-проектам. Мы постоянно находимся в судах. В Петербурге насчитывается девять тысяч объектов культурного наследия, и трудно успевать следить за судьбами всех их. Но сегодня стало больше и организаций, это стало проблемой всех граждан и болеющих за город людей», – говорит вице-президент Санкт-Петербургского филиала Всероссийской ассоциации по сохранению памятников истории и культуры Александр Конанов.

А координатор инициативы «Живой город», член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Юлия Минутина, уверена. «Чем больше методов используется, чем больше организаций работает над одной идеей, тем лучших результатов мы достигнем. Идеальная ситуация бывает тогда, когда идет и судебное разбирательство, и проводятся акции протеста, и активно освещают вопросы журналисты. Все вместе это заставляет правительство пересмотреть свое решение».

Питерские жители достигли побед не за один день, и ни за один стали добиваться побед в судах против городских властей. «Еще 10-11 лет назад, когда мы только начали работать, побед у нас было мало, перед нами была стена, мы не умели осуществлять экспертизу, выигрывать в суде, и журналисты всем этим не интересовались. Тот факт, что тема защиты города стала у нас самой приоритетной – это уже победа», – говорит Александр Конанов.

Арпи БЕКАРЯН

Газета «Аравот»

16.12.2017г