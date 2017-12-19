«И-И» не работает и работать не будет

Еще одна услуга России со стороны Правительства Армении, на этот раз – за счет Ирана

То, что провозглашенная Арменией так называемая политика «И-И» ограничится сугубо бессодержательной риторикой, и что рано или поздно стала бы очевидной ее невозможность – было ясно изначально. Поскольку было ясно, что Москва, несмотря на юридическую «чистоту» Соглашения Армения-ЕС. Просто не потерпит существование этого соглашения.

Тысячи раз можно объяснять, даже на пальцах, давать клятвы верности, показывать ссылки, тыкать пальцем в текст в соответствующую строку, «подавать пример», но бессмысленно, поскольку для имперской души Москвы неприемлем даже сам факт подобного рода договоренностей.

Здесь вопрос даже не в том, на какой стороне симпатии разных кругов Армении, или же кто как представляет интерес Армении с тактической или стратегической точки зрения. Вопрос гораздо проще: в состоянии ли Армения воспользоваться своими возможностями на своей же территории для обслуживания собственных интересов? И этот вопрос далеко не риторический, вопрос даже не в соглашении с ЕС.

Правительство Армении на прошлой неделе газораспределительную систему Мегри и Агарака, восстановленную за счет выделенных Ираном средств, одним росчерком пера подарило российскому монополисту «Газпрому». До этого система была на балансе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов и считалась госсобственностью. Была возможность, чтобы диверсифицировать сферу газоснабжения, и чтобы Армения, в конце концов, импортировала газ не только из далекой Сибири, но и из соседнего Ирана. Но «Газпром» не был бы «Газпромом», если бы вынес такое, а Правительство не одобрило, пытаясь затем «объяснять» нам, каким образом это исходит из государственных интересов Армении.

Стало быть, принятая на вооружение с начала 2000-ных порочная политика продолжается, и конца этому не видно, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько важны наши отношения с Европой, США, Ираном, что мы не только с РФ стремимся углубить наши отношения, что мы «многовекторны», мы «И-И», мы такие и сякие… Жизнь показывает, что это все суть декларативные заявления, которые очень быстро забываются, когда сталкиваются с интересом «Газпрома», с карманом «Роснефти» или капризом российских военных, когда армянской компании могут попросту запретить проводить дорожно-ремонтные работы на территории погранзаставы. И представьте себе, именно с такой позорной формулировкой и вошел вопрос в повестку заседания Правительства в прошлый четверг и утвержден.

Конечно, в качестве контраргумента нам могут указать, что открыта Свободная экономическая зона «Мегри», которая пока что всего лишь офис, что в Капане иранцы будут открывать торговый офис, что будет открыт автобусный рейс Капан-Джульфа, но должно быть ясно, что если все это будет иметь значение больше локального, то не будет позволено русскими, если официальный Ереван в конце концов не примет иное решение, не будет ни автомагистрали, ни железной дороги, ни масштабных грузоперевозок и товарооборота.

И ясно почему: это будет противоречить философии, логике и сущности наших нынешних ненормальных отношений с Россией, это будет подрывать российское ненормальное присутствие в Армении. Официальный Ереван даже не осмеливается поднять вопрос: от кого и от чего нас «защищает» Россия в Мегри? У нас есть угрозы со стороны Ирана, причем такие, что мы сами не может их перебороть? Нам скажут – терроризм, наркотики, незаконная миграция и т.д. А кто сказал, что на реке Аракс от этого всего нас должны защищать русские?

Факт в том, что подходы Армении и Ирана по этим вопросам тождественны, что многократно зафиксировано в межгосударственных документах, и межгосударственный формат достаточен сполна, что нужды в «помощи» со стороны русских пограничников не было. В конце концов, если приведенных аргументов недостаточно, то и на границу с Грузией их тоже нужно пригласить для полноты картины?

И это называется мостом? Это мост, находящийся в воздухе, одна сторона которого лишь слегка опирается на землю. Хотя бы по части Ирана это просто бросается в глаза. Губернатор Сюника, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии открытия Свободной экономической зоны «Мегри», заявил, что бизнесмены и компании Грузии, Украины и Беларуси проявили интерес. И весьма примечательно, что он Россию даже не произнес. Ничего удивительного, поскольку Москва в этом не нуждается. Морской маршрут Астрахань-Энзели открыт, и Армения к этому не имеет никакого отношения, более того, «наш стратегический союзник» интенсивно проталкивает идею маршрута Тегеран-Баку-Москва, который обойдет Армению и Грузию, а Ирану даст доступ к Черному морю и Европе лишь по собственному соизволению. То есть, замысел Москвы противоречит интересам всех, за исключением Баку.

И здесь просто возникает вопрос: а Правительство Армении во всем этом за кого играет? И еще, куда вдруг делось это «И-И»?

Официальный Ереван объясняет, что мы готовы развивать наши отношения с другими, когда «это не противоречит нашим обязательствам» в ЕАЭС, ОДКБ и других организациях, которые Россия повесила нам на шею. Но по сей день мы еще не слышали, чтобы хотя бы одно предложение со стороны России было отвергнуто с формулировкой, что это противоречит нашим обязательствам, скажем, перед ЕС, перед Ираном, перед США. Такое впечатление, что мы себя «чувствуем свободными» от любых обязательств, и когда нам указывают на те редкие обязательства, которые мы действительно взяли на себя, то начинаем обвинять, скажем, господина Свитальского, что «вмешиваются» в наши «внутренние дела», «мы суверенны» и около того.

Нет смысла читать проповеди или говорить в тысячный раз, что неспособность власти обслуживать государственный и общественный интерес превратилась в угрозу государственности номер один. Просто, вместе с этим, власть превратится в угрозу для самой себя, когда нечего будет сказать ни Тегерану, ни Брюсселю, ни Вашингтону, когда будет зафиксировано, что для связывающей Персидский залив с Черным морем коммуникации главным препятствием является политика Армении. А точнее – отсутствие политики, когда обслуживающие интерес, скажем, «Газпрома» «инсайдеры» готовы подорвать все что угодно, используя риторику «И-И» в качестве дымовой завесы.

Впредь должно быть ясно, что армяно-иранскую границу если и нужно защищать, то в первую очередь – от ее нынешних «защитников», и эту дорогу днем раньше нужно расчистить бульдозером от мусора. В широком смысле.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

19.12.2017г