Ричард Чарнецкий: «Президент Армении назвал оправданные сроки, более того, был несколько сдержан и указал меньшие сроки» – «168 жам»

Президент Армении Серж Саргсян в своем интервью на днях заявил, что переговоры о либерализации визового режима с ЕС могут быть завершены в течение 2-3 лет. Президент Армении выразил надежду, что переговоры начнутся в первой половине 2018 года.

Заместитель председателя Европарламента Ричард Чарнецкий в беседе с «168 жам» отметил, что президент назвал оправданные сроки, более того, он был несколько сдержан и навал меньший период. По словам Чарнецкого, вопрос либерализации визового режима следует рассматривать в нескольких аспектах.

По словам европейского должностного лица, первый аспект – политический и цивилизационный, либерализация визы воспринимается как видимый результат процесса европейской интеграции данной страны, то есть, страна должна пройти путь европейской интеграции, в случае Армении этот вопрос остается открытым и непонятным. «Движется ли Армения по этому пути? Здесь есть сомнения, поскольку Армения является членом Евразийского экономического союза, этот союз предлагает своим народам другую жизнь, чем Европейский союз, между этими двумя союзами существуют значительные различия. Армения является членом ЕАЭС, параллельно развивает политические отношения с Европейским союзом, но можно ли это расценивать как европейскую интеграцию? В странах ЕАЭС очень высок уровень эмиграции, а это означает, что государства-члены ЕАЭС не обеспечивают элементарные условия для стабильной жизни», – сказал Чарнецкий.

По его словам, второй аспект является техническим, если страна заверяет, что она движется по пути евроинтеграции. Он отметил, что Молдова, Украина и Грузия, которые взяли курс на европейскую интеграцию, даже им пришлось преодолевать большие технические трудности для либерализации визового режима, поскольку это серьезные двусторонние и честные обязательства.

«Одно дело, что Армения имеет соглашение с Европейским союзом, все страны, у которых есть отношения с ЕС, имеют договоры, да, Армения отличается тем, что она является членом Восточного партнерства и осуществила некоторые шаги в направлении Европейского союза, но начало диалога о визовом режиме является серьезной вехой. Более серьезными являются процедура и те каналы, после установления которых только Европейская комиссия принимает соответствующее решение. Однако на первом месте стоит политическая воля и Армении, и Европейского Союза.

На самом ли деле Армения провозгласила путь европейской интеграции, обеспечит ли для своих граждан такую жизнь, что они не начнут эмигрировать в случае либерализации визового режима, как это было в Грузии, что будет означать, что власти не создали достаточных условий для людей, чтобы они не уезжали. Другими словами, либерализация визового режима – это не только прекрасная возможность, но и большой вызов, к которому страна должна быть готова и политически, и экономически», – сказал Ричард Чарнецкий.

Аракс МАРТИРОСЯН

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