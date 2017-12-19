Официальный Лондон: Россия – растущая угроза для Европы

Голос Америки. По мнению британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла, Россия представляет растущую угрозу и готова использовать пропаганду, подрывную деятельность и кибератаки для нанесения ущерба Великобритании и другим странам Европы.

Седвилл, который занимается анализом деятельности британских спецслужб, выступил в парламентском комитете.

Он заявил, что Россия пытается «посеять раздоры» и подорвать демократию в Великобритании и других западных странах.

По его словам, угрозы со стороны России включают как нетрадиционные инструменты ведения войны, например, кампании по дезинформации, так и наращивание ее военного потенциала в Северной Атлантике и в Восточной Европе.

«Мы знаем, что российская угроза, безусловно, усиливается и диверсифицируется, – заявил Седвилл. – Отношение России к Западу в целом ухудшилось, и это ухудшение, судя по всему, продолжится».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ноябре предприняла самую открытую атаку на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы и подбрасывании фейковых историй в СМИ.

Фото — Радио Свобода