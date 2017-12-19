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19:58 | Декабрь 19 2017

Левон Маркос: открытое письмо Президенту Республики Армения

Левон Маркос: открытое письмо Президенту Республики Армения

Президенту Республики Армения

                                                                           г-ну  С.А. Саргсяну

                                                                     от гражданина Российской Федерации

                                                                           Л.Г. Маркоса

(РФ, г. Москва, 127081, проезд Дежнева, д.29, к.1)

 

Господин Президент!

В очередной и, судя по всему, в последний раз обращаюсь к Вам через СМИ с открытым письмом. Почему в последний? Потому что Вы и Ваши помощники упорно оставляете мои письменные обращения без внимания и совершенно игнорируете их. Это уже становится, мягко говоря, моветоном, знаете ли.

Для начала, Серж Азатович – небольшой экскурс в историю. Потому что надобно Вам кое-что напомнить. А именно – как в начале 2000 годов тогдашний президент РА Роберт Кочарян, Вы (тогда – министр обороны РА и секретарь Совета безопасности) и председатель ЦБ Армении Тигран Саркисян, сыграв на моих патриотических чувствах, решили привлечь меня к спасению экономики Армении. 

Если у Вас есть чуточка совести, то вы должны помнить, какую значительную материальную и финансовую поддержку я оказывал Арцаху в его справедливой борьбе против азербайджанских агрессоров. В конце 1980-х – начале 1990-х годов я предпринимал активные действия по вызволению армянских беженцев из Баку и вообще из Азербайджана, спасая соотечественников от грозившей им верной смерти. К слову, часть из этих беженцев и сегодня, почти через четверть века, до сих пор в проживают в Москве моей гостинице, которая тогда была превращена в общежитие…

Я оказывал посильную помощь и лично Вам и Вашим родственникам, господин Президент. Надеюсь, Вы это не забыли?

В начале 2000-х годов, Вы, господин Президент, лично приезжали в Москву с адресованным мне предложением: выкупить/приобрести некоторые армянские заводы, фабрики и другие предприятия, которые фактически «пошли на дно» и не представляли никакого экономического интереса. Кроме того, Вы долго уговаривали меня – чуть ли не умоляли – приобрести терпящий банкротство банк «Кредит-Ереван». В подробности сейчас не вдаюсь, но факт остаётся фактом. Все это Вы мотивировали тем, что, мол, «бюджет страны пуст и требует финансовых поступлений».

Я Вам тогда поверил. И принял решение вложить в экономику Армении значительные средства. Для чего, кстати, свернул некоторые свои перспективные и очень даже конкурентоспособные активы в России. Среди которых, в частности, была сеть автозаправочных станций «Сретенка-Петролеум», охватывавшая около 25 АЗС в одной только Москве. Кроме того, я взял большие кредиты в банках России. И все эти значительные средства вложил в экономику Армении. Потому что искренне хотел помочь своей Родине, попавшей в тяжелое положение.

Доверившись Вам и приняв Ваши обещания за «чистую монету», я приобрел в Армении ряд предприятий и объектов, которые обанкротились и не представляли никакого экономического интереса. Кроме банка «Кредит-Ереван», я по Вашим рекомендациям приобрел: Сисианский камнеобрабатывающий завод, Капанский медно-молибденовый комбинат, ОАО “Базальт Джрвеж”, ЗАО “Агринекс”, Разданский тепличный комплекс, комплекс “Севан Мотель”, ЗАО “Интермотор Армения” (в 2002 г. эта компания была официальным дистрибьютором Mеrsedes Benz в Армении), салон красоты “Зепюр”.

А задолго до этого я в Ереване уже имел в собственности три рынка: ООО “Ереванский рынок N1” (возле ГУМ-а, ныне – “Ташира”)”; ООО “Ереванский рынок N2” (“Крытый рынок” на проспекте Маштоца); ООО “Ереванский рынок N7” (в 3-м Норкском массиве).

Я не скрывал, что пришел в Армению всерьез и надолго и намерен развивать многопрофильный бизнес. На базе вышеупомянутых и ряда других промышленных объектов мною было разработано несколько перспективных проектов промышленной направленности. Их общая стоимость оценивалась независимыми московскими аудиторами в 300 миллионов долларов США. Данные проекты могли придать серьёзный импульс экономическому развитию Армении. И некоторые из них подошли к самому старту. Однако далее дело так и не двинулось. Никакой конкретики, одни мыльные пузыри и пустые слова.

В итоге, я, вложив в армянскую экономику Армении сотни миллионов долларов, включая некий «стабилизационный залог», понёс огромные убытки и был вынужден объясняться с местными судебными исполнителями. Только не делайте вид, будто Вы не имеете к этому никакого отношения. Ещё как имеете!

Вы поступили нечестно, господин Саргсян (это еще дипломатично выражаясь). Вы обманом, во имя, так сказать, «спасения Отечества», «всучили» мне обанкротившийся банк «Кредит-Ереван», из которого на тот момент выкачивали деньги все, кому не лень. Вы как высокопоставленный государственный руководитель не имели никаких прав и правомочий предлагать выкуп объекта, обременённого массой долгов и обязательств. Данная афера – будем называть вещи своими именами – была провернута при непосредственном участии тогдашнего главы государства – Роберта Кочаряна, бывшего владельца «Кредит-Ереван банка» Мартина Оганесяна, председателя Центрального банка РА Тиграна Саркисяна, а также Вами и Вашим семейством. Может быть, я неправ?

Сегодня ко мне обращаются многие соотечественники, которые с болью и горечью рассказывают о беспределе и произволе, творящихся в Армении. Выстроенная Вами коррупционно-рейдерская система продолжает своё черное дело. За последние годы Ваша команда, по сути, ограбила 34 крупных армянских бизнесменов. Используется уже «накатанная» схеме: сначала у людей “во имя Отечества” выманиваются большие деньги, а потом на них стряпаются обвинения – для того, чтобы отстранить их от бизнеса, выдавить из Армении, а «проданные» объекты присвоить себе, как и уплаченные за них немалые деньги. С этими бизнесменами повторяется точь-в-точь такая же история, какую Вы, Роберт Кочарян и Тигран Саркисян сотворили со мной. Вот как Вы и Вам подобные сколачивали себе многомиллиардные состояния в нищенствующей Армении.

Приобретенные мною объекты вы, господин Президент, незаконно, по-рейдерски захватили и отдали своим приближенным – Самвелу  Алексаняну и Гагику Хачатряну. Кстати, я располагаю сведениями, что Алексанян и Хачатрян неоднократно заявляли в своем окружении что деньги и доходы от моих объектов они передают Вам на государственные нужды, а Вы кладете их себе в карман. Что же в итоге получается? А то, что уже более полутора десятилетий Вы незаконно присваиваете доходы от моих объектов, которые по-бандитски были захвачены Вами и Вашим «манклавиками» (Лфик Само, Черный Гаго, и прочие).

По Вашему личному указанию, господин Саргсян, в отношении меня в Армении абсолютно необоснованно было возбуждено уголовное дело, а меня самого объявили в международный розыск. Хотя я, вообще-то, ни от кого скрываться не собирался, и не собираюсь. Вам и адрес мой московский прекрасно известен, уж не скромничайте. Однако вынужден Вас разочаровать. Дело в том, что следственные органы Российской Федерации, досконально изучив материалы дела в течение нескольких лет, пришли к выводу об отсутствии в моих действиях какого-либо состава преступления. Мне письменно было заявлено (я Вас уже несколько раз об этом информировал!), что это – окончательное и бесповоротное решение правоохранительных органов Российской Федерации, которое предполагает признание за мной как за гражданином РФ права на возврат всего моего имущества, незаконно отобранного в Армении. Вам наверняка очень не нравится такой вердикт авторитетных следственных органов России. Вы, видимо, предпочитаете доморощенных юристов-крючкотворов, давно натренированных плясать под Вашу дудку. Но тогда для чего же Вы регулярно расточаете лицемерные дифирамбы в адрес той же России, славя ее как «важнейшего стратегического союзника»?

Настало время вернуть законно принадлежавшую мне и рейдерски захваченную собственность в Армении. За которую, кстати, я до сих пор в России расплачиваюсь по кредитам, взятым в то время.

Господин Президент! Надеюсь, что Вы хотя бы на сей раз ознакомитесь с моим обращением и отреагируете на него по существу. Настоятельно призываю Вас, на основании решений правоохранительных органов, вернуть мне мою собственность. Проявите же, наконец, гражданское мужество и примите справедливое и законное решение о возврате моего имущества и возмещении понесённых мною финансовых потерь.

Убеждён, что рано или поздно справедливость всё же восторжествует. Но почему Вы так упорно не хотите, чтобы это случилось в период Вашего президентства? Не за себя одного прошу – за всех обманутых армянских предпринимателей Диаспоры, которых Вы с Вашими подручными, зарясь на их финансовые ресурсы, завлекали по-восточному красноречиво и по-восточному коварно. А на поверку эти красиво упакованные конфетки, как правило, оказывались пустышками.

Господин Президент! Подумайте о национальной государственности, о престиже нашей Родины – Армении, бразды управления которой армянский народ на некоторое время доверил Вам. Проявите себя, наконец, истинным государственным руководителем, нетерпимым к насилию и обману, участливым к нуждам народа. Верните обманутым армянским бизнесменам Диаспоры их собственность, рейдерски захваченную с Вашего ведома и при Вашем непосредственном участии. Снимите этот тяжкий грех со своей души.

Может, хоть тогда армянский народ простит Вас…

 Левон МАРКОС            

г. Москва, 17 декабря 2017 года.

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Рубрики: Гайд-Парк

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