Депутатов, повергающих женщин сексизму с трибуны парламента, надо воспитать: видео

«Где женщина, где политика», «Как тут не сказать – девочка, разве это твоего ума дело?», «А завтра скажут – с женщиной спорит», – таковы темы карикатур о парламенте, которые были подготовлены в рамках программы «Стимулируя политическое участие женщин в Армении». Вчера было организовано обсуждение на эту тему, и присутствовавшая на нем эксперт по защите интересов организации «Save the Children» Лилит Читчян поинтересовалась, почему в мероприятии не участвуют депутаты-мужчины. По ее словам, именно депутаты-мужчины с трибуны парламента подвергают женщин сексизму на различных площадках.

Обратившись к присутствующим женщинам-депутатам НС РА, госпожа Читчян сказала: «Как мы, в качестве представителей гражданского общества, можем помочь вам, чтобы внутренний образовательный элемент в Национальном Собрании постепенно стал реальностью? Мы всегда говорим о проблемах, о которых всем прекрасно известно, но боимся сделать мишенью людей, которые продолжают распространять этот стереотип с трибуны парламента, и формируют чувство неполноценности у остальных женщин, которые когда-либо могут задуматься об участии в политике».

В ответ депутат парламента, член РПА Рузанна Мурадян сказала, что не согласна с тем, что мужчины-депутаты плохо относятся к участию женщин в политической жизни, более того, они чувствуют поддержку со стороны мужчин.

Присутствовавшая на обсуждении депутат фракции «Елк» Лена Назарян высказала мнение, что, несмотря на то, что женщины в нашей стране составляют 52% населения, однако сами же женщины не являются опорой для женщин: «Мы не используем нашу силу для защиты наших интересов».

По словам редактора портала WomenNet.am Тамары Овнатанян, присутствие женщин-кандидатов в избирательных списках партий дало свой результат, и уже сегодня женщины-депутаты в парламенте более активны, чем мужчины-депутаты, которые десятки лет сидят в парламенте, и чей голос никто там не слышал.