Найден совершивший разбойное нападение на «Конверс банк» Петр Цыганков: видео

При тесном сотрудничестве сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и Полиции Республики Армения 17 декабря на территории Грузии бы обнаружен находящийся в розыске Петр Циганков. Ставшая традицией работа с правоохранителями Грузии вновь оказалась плодотворной, и благодаря взаимодополняющим действиям еще раз дал положительный результат в совместной борьбе против преступности. С грузинскими коллегами обсуждается процедура передачи Петра Цыганкова Армении, сообщается в пресс-релизе Полиции РА.

Напомним, что Цыганков с группой лиц организовал разбойное нападение. Девятого октября в 11:05 мужчина под видом совершения сделки зашел в филиал «Конверс банка» на ул. Саят-Нова и угрожая управляющему, потребовал деньги. Получив сумму, равноценную 200 тысячам долларов, он покинул банк.

В результате оперативно-розыскных работ были выяснены личности совершивших преступление лиц и приняты меры для выявления их местонахождения. Благодаря оперативно-розыскной работе сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности 14-15 октября были обнаружены и задержаны Давид Григорян (1988 г.р). Арсен Григорян (1983 г.р.), Ашот Манукян (1979 г.р.) и Марат Галстян (1983 г.р.).