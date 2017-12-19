Что изменит Мегринская СЭЗ в армяно-иранских контактах: «Айоц Ашхар»

В то время как правительство связывает с созданием Мегринской свободной экономической зоны (СЭЗ) серьезные надежды на активизацию армяно-иранского партнерства, торгово-экономические отношения между двумя странами за последние годы не отличаются блеском динамичного развития. Более того, они значительно отстали и от объемов, зафиксированных в прошлом. В сфере экономики армяно-иранские связи продвигаются медленно.

Иран, как и раньше, является одним из основных торговых партнеров Армении. Но как последние несколько лет, так и в 2017 года армяно-иранские торговые отношения не отличаются высокой активностью. В течение года Армения и Иран реализовали в общей сложности торговых сделок на сумму 211 млн. долларов. По сравнению с предыдущим годом, зарегистрирован некоторый рост, но вместе с этим, удельный вес армяно-иранского соучастия во внешнеторговом обороте снизился, составив 4,2%. В прошлом году эта цифра равнялась 4,9%.

По сравнению с прошлым годом, зафиксирован 6-процентный рост товарооборота, который в суммарном выражении составил всего 12 млн. долларов. Увеличился и экспорт, и импорт. Хотя большая часть роста объемов приходится на импорт.

В текущем году поток иранских товаров в Армению возрос почти на 10,5 миллионов. Вместо этого, поставки армянских товаров на иранский рынок увеличились всего на 1,5 млн. долларов.

Иран на армянский рынок поставил товаров на 144 млн. долларов, что на 7,8 процентов превысило уровень прошлого года. Вывоз из Армении составил примерно 67 млн. долларов, рост составил 2,3%.

После спада в предыдущие несколько лет, торговые отношения между двумя странами в некоторой степени активизировались, но они довольно-таки далеки до прежнего уровня. В тот же период 2011 года объем товарооборота между Ираном и Арменией был намного выше, чем сейчас. Положительное сальдо достигало 55 млн. долларов.

Очевидно, что активные армяно-иранские контакты в последний период на практике проявляются пока еще слабо. В течение предыдущего года, как в Армении, так и в Иране было организованы 3-4 экономические конференции с участием нескольких десятков предпринимателей.

Кажется, что это лучшая площадка для установления бизнес-связей и осуществления новых программ. Однако влияние этих мероприятий не отражается на объемах торгового оборота.

С. Бегларян

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»