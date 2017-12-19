Невозможно двигаться вперед с мотором от советского «Москвича»: Наира Зограбян

«Соглашение подписано в очень важное для Армении и ЕС время. Армения дошла до ситуации, дальше которой мы или начнем осуществлять серьезные реформы, или окажемся перед серьезнейшими проблемами», – сказала во время организованных вчера в Ереване фондом «Конрад Аденауэр» обсуждений председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян, коснувшись пописанного в ноябре Соглашения РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

По ее словам, не секрет, что и ЕС сегодня нуждается в серьезных реформах и стоит перед вызовами: «Речь идет об экономических и миграционных вызовах. Я не разделяю мнения, что миграционный кризис развалит ЕС».

Что касается Армении, то, по словам Наиры Зограбян, «невозможно с мотором от советского «Москвича» с коррупцией и монополиями в багажнике, продвигаться вперед». «Конечно, представителям властей не нравится формулировка «политическая воля», они это называют «ретро» или «анахронизмом», но я отношусь к Соглашению ЕС-РА со сдержанным оптимизмом», – отметила она.

Наира Зограбян считает, что время «имитаций» для властей РА исчерпано: «Или мы действительно пойдем путем коренных преобразований, или страна окажется перед тупиком – почти во всех сферах».