«Германия должна стать «локомотивом» на пути европейских чаяний Армении»: Армен Ашотян

«Одна из главных миссий Соглашения Армения-ЕС – содействовать региональной стабильности, что невозможно, если легитимация соглашения не будет осуществлена национальными парламентами. В соглашении содержатся переходные положения, и оно должно быть ратифицировано всеми 28 членами», – отметил вчера во время обсуждений, организованных в Ереване Фондом Конрада Аденауэра, председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян по поводу подписанного в ноябре между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

По его словам, ни ЕС, ни Россия не располагают больше ресурсами для геоэкономического и геополитического конфликта: «Чем дольше длится конфронтация ЕС-РФ, тем больше выигрывают Азия и США. У правящих элит России и Европы уже формируется мышление, что процесс надо вернуть в свое русло».

Армен Ашотян считает, что такое сильное государство, как Германия, должно взять на себя «роль локомотива» на пути свершения европейских чаяний Армении, так как к слову Германии прислушиваются: «Одним из залогов успеха европейской истории Армении является то, что Европа должна иметь движущие силы и на уровне национальных государств. Будем надеяться, что одной из этих сил будет Франция, но в данный момент для успеха ЕС и сотрудничества с Арменией незаменимое значение имеет Германия».