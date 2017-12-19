«ЕС не исключает сотрудничества с Россией»: Альберт Вайлер – о Соглашении Армения-ЕС

«Мы намерены поддержать Армению в ее усилиях по развитию своего экономического потенциала», – отметил вчера в Ереване во время обсуждений, организованных Фондом Конрада Аденауэра, депутат немецкого Бундестага Альберт Вайлер по поводу подписанного в ноябре между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

По его оценке, процесс экономических реформ пойдет легче, когда наша страна сумеет улучшить предпосылки для экономического развития. «Евросоюз намерен оказывать содействие макроэкономической политике Армении. Для нас имеет важность стабильность цен и независимость Центрального банка Армении. Что касается отмены визового режима между Арменией и ЕС, у нас есть такая цель. В нужное время у Армении такая возможность появится, когда будут выполнены предварительные условия», – подчеркнул депутат.

Альберт Вайлер придает большое значение созданию в Армении благоприятных условий для предприятий. «ЕС готов сотрудничать с Арменией в этом вопросе. Немецкие бизнесмены рассчитывают, что в Армении установится безопасная экономическая среда и четкие юридические и налоговые условия. В этом аспекте еще многое предстоит сделать, хотя «аппетитная» атмосфера для иностранных инвестиций уже заметна».

По словам Альберта Вайлера, соглашение Армения-ЕС будет способствовать инвестициям ЕС в Армению. «Мы будем сотрудничать с Арменией для развития малого и среднего бизнеса. Особенно важны мастеровые предприятия. Недавно мы сумели заинтересовать одну из немецких компаний, чтобы они «прибыли» в Армению. Это пример успешного экономического диалога».

В контексте экономического сотрудничества депутат Бундестага обратил также внимание на те опасения, что соглашение может нанести ущерб интересам России. Он подчеркнул: «Наша политика соседства ЕС не направлена ​​против какой-либо страны. Это неоднократно подчеркивала и Ангела Меркель. Подход ЕС не исключает сотрудничества с Россией. Я рад, что Армения приближается к Европейскому союзу. Мы готовы обсудить с РФ вопросы, которые ее беспокоят».