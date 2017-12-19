Депутат Бундестага в Ереване: «ЕС с Арменией может улучшить безопасность границ»

«Я настроен весьма оптимистично по поводу наших будущих отношений. Члены Восточного партнерства должны стремиться по возможности приблизиться к стандартам ЕС, и, следовательно, получать поддержку ЕС», – заявил вчера в Ереване во время обсуждений, организованных Фондом Конрада Аденауэра, депутат немецкого Бундестага Альберт Вайлер по поводу подписанного в ноябре между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

По его словам, Германия и Европейский Союз готовы оказать Армении содействие в создании правового государства и становлении гражданского общества. «Мы убеждены, что мы можем стабильные и продолжительные дружеские отношения. Армения также нуждается в четкой повестке работы с ЕС. В этом смысле подписание соглашение является большим успехом, благодаря которому Армения имеет прекрасную возможность для расширения партнерства с ЕС и осуществлением реформ в различных сферах», – отметил он.

По словам депутата Бундестага, ЕС стремится активизировать политические и экономические отношения с Арменией, что предполагает, что участие Армении в контексте политике ЕС активируется. «Соглашение также способствует укреплению мира и стабильности на международном уровне. Таким образом, мы можем улучшить безопасность границ с Арменией и внести свой вклад в развитие трансграничных отношений. Мы хотим оказать содействие в вопросах безопасности и внести свой вклад в развитие правового государства», – заверил Альберт Вайлер.

Он сообщил, что состоялись предварительные обсуждения, и, соответственно, ЕС намерен активизировать диалог с Арменией в области безопасности и обороны: «Стороны соглашения готовы защищать принципы международного права, установленные ООН. Для нас важна стабильность на Кавказе».