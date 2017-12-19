Серж Саргсян принял заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер

Президент Армении Серж Саргсян вчера 18 декабря принял заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, прибывшую в Армению для участия в мероприятиях «Неделя НАТО».

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саргсян с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается в нормальном режиме, и поблагодарил за содействие, оказываемое со стороны НАТО Армении.

Президент также попросил передать добрые пожелания генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с продлением срока его полномочий.

Помимо двусторонних отношений собеседники обсудили вопросы, касающиеся внешней политики и политики безопасности, региональных процессов, и в этом контексте переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Заместитель генерального секретаря НАТО также поинтересовалась процессом перехода к новой системе управления в результате проведенных конституционных реформ.

Роуз Геттемюллер поблагодарила власти Армении за решительное содействие и активное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово.

Она положительно отозвалась о процессе реализации Программы действий индивидуального партнерства, отметив, что успешно были реализованы четыре программы и уже утверждена пятая — на 2017-2019 гг.

Вчера ранее заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер принял также министр обороны Виген Саргсян.