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15:47 | Декабрь 19 2017

Серж Саргсян принял заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер

Серж Саргсян принял заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер

Президент Армении Серж Саргсян вчера 18 декабря принял заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, прибывшую в Армению для участия в мероприятиях «Неделя НАТО».

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саргсян с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается в нормальном режиме, и поблагодарил за содействие, оказываемое со стороны НАТО Армении.

Президент также попросил передать добрые пожелания генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с продлением срока его полномочий.

Помимо двусторонних отношений собеседники обсудили вопросы, касающиеся внешней политики и политики безопасности, региональных процессов, и в этом контексте переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Заместитель генерального секретаря НАТО также поинтересовалась процессом перехода к новой системе управления в результате проведенных конституционных реформ.

Роуз Геттемюллер поблагодарила власти Армении за решительное содействие и активное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово.

Она положительно отозвалась о процессе реализации Программы действий индивидуального партнерства, отметив, что успешно были реализованы четыре программы и уже утверждена пятая — на 2017-2019 гг.

Вчера ранее заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер принял также министр обороны Виген Саргсян.

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Рубрики: Международные, Официальные

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