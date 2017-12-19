Иран намерен покупать самолеты компаний «Аэробус» и «Боинг» за свои деньги: Tehran Times

Директор отдела по связям с общественностью флагманской авиакомпании ИРИ Iran Air Масуме Асгарзаде заявила, что Иран рассматривает возможность использования собственных средств для закупки самолетов концернов «Аэробус» и «Боинг», передает издание Иран Сегодня со ссылкой на газету Tehran Times.

«Мы предпочитаем использовать собственные средства, а не зависеть от зарубежных спонсоров», — отмечает Асгарзаде.

По словам директора, стороны уже успешно провели переговоры, и в ближайшем будущем иранская компания сделает заявление. Оба иностранных концерна выразили готовность к прямому финансированию поставок в случае нехватки средств у ИРИ.

Ожидается, что на следующей неделе в Тегеран прибудут представителей «Аэробус» и «Боинг» для обсуждения финансовых вопросов.

11 декабря 2016 года компания Iran Air заключила договоренность с концерном «Боинг» на покупку 80 самолетов стоимостью 16,6 млрд долларов.

28 января 2016 года компания также подписала соглашение с французским концерном «Аэробус» на покупку 118 самолетов стоимостью 27 млрд.