В Арцах прибыла делегация Альянса европейских консерваторов и реформаторов

Делегация Альянса консерваторов и реформаторов Европы по инициативе депутата Национального Собрания Армении Гагика Царукяна и в сопровождении членов фракции «Царукян» прибыла в Степанакерт.

Во время встречи с членами Национального Собрания Арцаха, спикер парламента Ашот Гулян, приветствуя членов делегации, отметил, что прием делегаций в разных форматах уже давно стал хорошей традицией в парламенте Арцаха, и эта встреча является одним из ярких тому примеров.

«Арцах открыт для всех тех людей, кто ценит идеалы свободы. Спасибо вам за то, что вы сегодня находитесь здесь с такой представительной делегацией, ломая стереотипы, которые препятствуют миру и стабильности в мире», – сказал в частности Гулян.

Депутат Национального Собрания Армении, глава фракции «Царукян» Гагик Царукян рассказал о побудительных причинах этой инициативы: «Мы должны предпринимать все возможности и создавать условия, чтобы в Арцах могли приезжать и общаться с людьми, и убеждаться, что здесь живут, работают и созидают мирные люди».

Один из членов делегации (имя не упоминается по известным причинам) поблагодарил за прием и отметил: «Мы прибыли сюда, чтобы своими глазами увидеть и услышать, как живут жители Арцаха».

Давид АБАГЯН