Армения приняла председательство ОЧЭС: речь Эдварда Налбандяна в Киеве — видео

15 декабря министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял участие в 37-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества, в которой принимали участие высокопоставленные делегации 12 стран-членов организации, 13 стран-наблюдателей и организаций-партнеров.

На киевской сессии Совета министров ОЧЭС Армения приняла председательство Организации.

Выступая на сессии Совета министров, Эдвард Налбандян затронул вопросы повестки дня ОЧЭС, сотрудничества в рамках Организации и его перспективы, а также рассказал о необходимых шагах для укрепления эффективности Организации.

Министр Налбандян отметил, что Армения, будучи приверженной стратегическим целям Организации Черноморского экономического сотрудничества, подтверждает свою поддержку экономической повестке дня Организации, которая направлена на расширение регионального сотрудничества в соответствии с уставными целями ОЧЭС.

Коснувшись председательства Армении в Организации, Министр иностранных дел Налбандян отметил, что Армения как председательствующая страна будет держать в центре внимания расширение экономического сотрудничества в регионе ОЧЭС и продвигать через существующие механизмы обозначенную повестку дня Организации.

Коснувшись процесса реформ ОЧЭС, Эдвард Налбандян выразил убежденность, что на этом этапе ОЧЭС нуждается в практических и реалистичных шагах для выполнения своей основной задачи, отметив, что Организация способна повысить свою эффективность путем претворения в жизнь решений и резолюций, утвержденных Советом министров Организации.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что настойчивые попытки некоторых государств-членов ОЧЭС политизировать деятельность Организации влияют не только на многостороннее экономическое сотрудничество в регионе, но и на основы и основные цели Организации, и ставят под вопрос репутацию ОЧЭС как эффективной региональной экономической организации.

Министр иностранных дел Армении также добавил, что некоторые необоснованные попытки в рамках Парламентской ассамблеи ОЧЭС участвовать в каких-то отдельных от Организации действиях противоречат Уставу Организации, целям и процедурам ПА ОЧЭС и отрицательно влияют на репутацию Организации.

В ответ на выступление главы азербайджанской делегации министр иностранных дел Армении отметил, что попытки Азербайджана использовать платформу ОЧЭС для своих узких политических интересов препятствуют экономическому сотрудничеству в ОЧЭС, и вряд ли можно ожидать достижений в рамках Организация, если эта платформа будет по-прежнему использоваться в пропагандистских целях.

Завершая свое выступление, министр иностранных дел Налбандян подчеркнул: » В течение своего председательства Армения будет полагаться на те совместные усилия, которые направлены на содействие всестороннему региональному сотрудничеству и экономической взаимосвязанности».

Пресс-служба МИД Армении