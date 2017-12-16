МИД Турции: заявления Налбандяна по Цюрихским протоколам «не отражают истину»

МИД Турции ответил на заявление по поводу Цюрихских протоколов, сделанное министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Афинах 13 декабря. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Налбандян заявил, что Турция несет ответственность за отсрочку ратификации этих протоколов. Эти утверждения не отражают истину и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение», — говорится в заявлении МИД Турции.

Анкара указывает на то, что с 1991 года, когда Армения была провозглашена независимым государством, Турция на нескольких уровнях была привержена нормализации отношений с Ереваном.

«Несмотря на отрицательную позицию Армении по протоколам, Турция привержена основным положениям протоколов. Эти протоколы по-прежнему находятся в повестке дня Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции. Для их ратификации важно, чтобы на Южном Кавказе была обеспечена благоприятная политическая атмосфера и мир. В этом случае необходимо, чтобы был прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, основанный на территориальной целостности Азербайджана и резолюциях Совета безопасности ООН. В любом случае Армения должна положить конец своему вторжению на азербайджанские территории», — говорится в заявлении.

Анкара также отреагировала на речь министра иностранных дел Армении о Геноциде армян. «Утверждения Эдварда Налбандяна о геноциде не отражают истину», — говорится в заявлении.

Напомним, в Греции министр иностранных дел Армении, говоря об армяно-турецких отношениях, заявил: «Как вы знаете, по инициативе президента Армении начался процесс нормализации отношений с Турцией, что привело к подписанию Цюрихских протоколов в октябре 2009 года. Тем не менее, эти документы до сих пор ратифицированы не были, поскольку Турция выдвинула необоснованные предварительные условия, которые противоречат букве и духу протоколов. Эти документы не могут постоянно быть заложниками, и именно поэтому в сентябре президент Армении объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов».

Фото — Радио Азатутюн