«Контролировать» министерство обороны, или сотрудничать?»: обсуждение в Национальном Собрании

Вчера 15 декабря в постоянной комиссии Национального Собрания Армении по обороне и безопасности был организован международный семинар по парламентскому контролю над вооруженными силами.

Исполнительный директор Международного центра человеческого развития Теван Погосян в своем выступлении напомнил известный афоризм: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. В мире невозможно иметь честные правительства, но есть возможность сдерживать правительства. Правительства не будут развращаться, если за ними ведется наблюдение. Если за деятельностью правительства следят, они понимают, что НПО, надзорные парламентские структуры, пресса и судебная система всегда доберутся до проблемы, чтобы ее исправить, а виновные были наказаны. Вот почему мы должны суметь сформировать соответствующие институты. Если власти не знают, что их могут наказать, мы всегда будем сталкиваться с огромными проблемами».

Прежде всего, необходимо обеспечить прозрачность. По словам Тевана Погосяна, в этом смысле в Армении законодательное поле меняется, после долгих мытарств стало возможным найти любую информацию, но есть необходимость в институтах отчетности. По его словам, проблема прозрачности кроется в отсутствии последовательности. «Мы всегда сначала нападаем, хотим, чтобы проблема была решена, но не проявляем последовательности».

Представитель Министерства обороны Соединенного Королевства Дэвид Ховард рассказал о британском опыте парламентского контроля. Он сказал, что есть вещи, которые у них не закреплены в законе и конституционно, но уже существует многолетний опыт, который диктует свое. «У парламента нет возможности вмешиваться в оперативную деятельность вооруженных сил, но у него есть возможность контролировать, как правительство это осуществляет, как расходует ресурсы и средства. В Великобритании самую крупную оппозиционную партию называют ее Величеством официальной оппозицией, они имеют право задавать вопросы правительству, выяснять, как исполнительная власть выполняет свои функции».

Руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян спросил у председателя Постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности Корюна Наапетяна, планирует ли он хотя бы встречи с теми высшими должностными лицами министерства обороны, которые назначаются после конституционных поправок, чтобы знакомиться с их образом мыслей, опытом? Наапетян ответил, что они намерены направить в Генштаб вооруженных сил приглашения, чтобы провести более практические обсуждения.

Степан Григорян также спросил, какие разногласия имеются в комиссии по тому или иному вопросу. Корюн Наапетян отметил, что при обсуждении законопроекта «О гражданах, не прошедших военную службу в нарушение установленного порядка» даже среди членов одной фракции имелись разные позиции, и происходили горячие дебаты.

Член фракции Царукян, депутат Вардан Бостанджян, отметив вначале, что на его взгляд, в такой могучей стране, как Соединенные Штаты, политическая система имеет малое влияние на оборонную сферу, а затем поинтересовался: «Я бы хотел видеть этот контроль осмысленным, как поступать, что не помешать эффективности системы обороны?». Теван Погосян в ответ подчеркнул, что слово «контроль» не следует воспринимать в переводе с русского языка и подходить к вопросу с этой позиции, а нужно сотрудничать.