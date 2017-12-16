Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук: «Только некоторые так считают, и их – ничтожное меньшинство» — видео

Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук не согласен, что армяно-белорусские политические отношения развиваются не столь уж гладко.

Вчера посол не позволил Aravot.am даже задать до конца вопрос на эту тему, и сразу заявил – с замечанием не согласен. Но замечание явно рассердило посла, и он отреагировал довольно грубо: «Ваш вопрос – провокация. Конечно, нет. Только некоторые так считают, и их – ничтожное меньшинство. Все остальные знают о высоком уровне политического диалога между Арменией и Беларусью. Если не знают, прошу вас донести через ваши средства информации. Если президенты периодически встречаются, если премьер-министры решают все острые вопросы, и нет закрытых тем, это говорит о высоком уровне взаимодействия между руководителями и государствами».

На другие вопросы посол не ответил.

О сотрудничестве Армении и Беларуси в рамках ЕАЭС и вне их – в видеоматериале: