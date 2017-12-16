Бывший министр сельского хозяйства больше не является главным собственником «Артфуда»

Руководство Арташатского консервного завода «Артфуд» сообщает: «По инициативе председателя совета директоров компании «Авилон» Камо Авагумяна местная компания «Эм Би Кэпитал» приобрела 75 процентов акций Арташатского консервного завода «АртФуд».

Компания «Эм Би Кэпитал» предусматривает вложение порядка 3 млн. долларов для модернизации производства, в результате чего ожидается наращивание объемов производства в 2 раза, в том числе за счет расширения географии и углубления работ на действующих рынках.

Для обеспечения конкурентоспособности на новых рынках планируется расширение ассортиментной линейки, что, в свою очередь, приведет к увеличению общих объемов производства и количества рабочих мест на 100 человек соответственно».

От «Аравот» добавим, что владельцем «Артфуда» был бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, а генеральным директором – его сын Вачаган.