«Я согласен с президентом Армении»: Константин Симонов – «168 жам»

«Я согласен с президентом Армении, я и сам тоже никогда не слышал серьезных экономических расчетов и аргументов, по которым Армения должна прекратить членство в ЕАЭС. А такие аргументы на самом деле привести можно. Такие расчеты не проводятся, просто силы, которые выступают против членства Армении в ЕАЭС, руководствуются своей политической ориентацией, антироссийской позицией и прочим.

Для проявления антироссийских настроений в Армении есть некоторые причины, которые Россия пытается решать в течение времени, но политика – это сложное искусство, проблемы не решаются за один день, и рядом с этими проблемами забывается даже то положительное, которое Армения получает благодаря сотрудничеству с Россией – дешевое вооружение, энергоносители, экономические выгоды. Но давайте посмотрим на это отдельно от ЕАЭС, потому что ЕАЭС – это отдельная структура, у него собственный темп развития, и время показало, что он не полностью обусловлен волей России», – отмечает российский экономист Константин Симонов по поводу недовольства, звучащего в Армении в отношении ЕАЭС, и аргументов правящей партии. Он подчеркивает, что ЕАЭС – это только формирующаяся экономическая структура.

По его словам, формирование этого союза многократно обсуждалось, какой путь он должен пройти для становления.

Аракс МАРТИРОСЯН