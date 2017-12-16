Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:33 | Декабрь 16 2017
14:33 | Декабрь 16 2017

Это не даст вам ничего, если вы не осуществите внутренних перемен: Дэниел Ханнан – о Соглашении Армения-ЕС: «Жоховурд»

Это не даст вам ничего, если вы не осуществите внутренних перемен: Дэниел Ханнан – о Соглашении Армения-ЕС: «Жоховурд»

Генеральный секретарь Альянса европейских консерваторов и реформаторов Дэниел Ханнан прокомментировал соглашение, подписанное между Арменией и ЕС.

На вопрос, что армянские власти постоянно указывают, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, есть ли такие перспективы, Ханнан ответил:

«Я думаю, что нет, так как Таможенный союз исключает такие возможности. Другими словами, Великобритания решила покинуть свой так называемый «таможенный союз» именно по этой причине».

Что касается результатов соглашения, по словам Ханнана: «Это соглашение не даст вам ничего, если вы не осуществите внутренние перемен». Он также отметил, что Армения не полностью свободна в своих решениях, а зависит от России.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»

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Рубрики: Пресса

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